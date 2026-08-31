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Cuernavaca, Mor. - Figuras políticas y de la sociedad civil oficializaron en Morelos la creación del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, con el fin de exigir el cambio de medida cautelar para que el exgobernador de Baja California enfrente su proceso penal en libertad.
La presentación contó con la participación de:
- Jorge Messeguer
- Margarita Alemán
- Paulino Alonso
- Brenda Valderrama
- Sergio Álvarez Mata
- Antonia Villanueva
Algunos de ellos exfuncionarios en los gobiernos del PRD (2012-20128) y del PAN (2006-2012).
Durante el acto, los integrantes calificaron como desproporcionada la prisión preventiva impuesta al exmandatario y argumentaron su edad, estado de salud y la falta de justificación jurídica para mantenerlo privado de la libertad.
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Brenda Valderrama, integrante de la Mesa Plural, denunció el presunto uso político de la justicia en la persecución del primer gobernador de oposición en la historia del país.
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Por su parte, el abogado Paulino Alonso sostuvo que existen alternativas legales viables como el resguardo domiciliario, la firma periódica, la fianza económica o la entrega del pasaporte para garantizar su comparecencia sin violar la presunción de inocencia.
A través de un mensaje enviado a los asistentes, Verónica Ruffo, hija del exmandatario, afirmó que el caso trasciende la figura de su padre y representa un precedente crítico en la defensa del Estado de Derecho en México.
El posicionamiento del comité exige tres puntos concretos: proceso en libertad bajo medidas cautelares objetivas, transparencia en las audiencias judiciales y estricto apego al debido proceso legal.
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