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Mérida, Yuc.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó una denuncia ante la FGR por el presunto daño a dos líneas conductoras que provocaron el megaapagón del lunes pasado en 4 estados del sureste del país.
En un comunicado, la paraestatal revela que el daño o vandalismo ocurrió a dos de sus líneas conductoras y aisladores en el tramo de Escárcega, Campeche.
El megapagón del lunes pasado afectó a 745 mil usuarios de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.
Lee también CFE atribuye mega apagón en cuatro estados del sureste a "vandalismo" en líneas de transmisión; se restablece el 100% del suministro
Según la CFE, el daño a sus líneas conductoras no fue por fallas de la paraestatal, sino por actos de vandalismo.
Partidos políticos como el PAN y MC de Yucatán pidieron a LA CFE esclarezca quiénes ejecutaron los supuestos actos vandálicos y que denuncien.
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MC incluso interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Energía por la afectación que ocasionó la interrupción del servicio en los 4 estados del sureste del país.
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JACL/cr
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