Agentes federales intervinieron un inmueble en el municipio de Veracruz y aseguraron 49 vehículos presuntamente robados.

Elementos de Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la localidad de Santa Fe del puerto de Veracruz.

Fue gracias a un reporte ciudadano como se alertó que en el interior del inmueble había decenas de vehículos almacenados.

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Fueron localizados desde tractocamiones, remolques, camionetas, hasta motocicletas. 03/09/2026. | Foto: Cortesía FGR.

En el sitio fueron localizados siete tractocamiones, tres remolques tipo dolly, dos camionetas y una motocicleta, así como 30 semirremolques, siete de ellos tipo tanque cilíndrico, tres tipos caja refrigerada, dos tipos tolva o volteo, dos tipo caja seca, uno tipo plataforma.

Además de 14 unidades tipo tanque y una tipo portacontenedor; seis camiones, de los cuales cinco son tipo chasis cabina.

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El agente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ejecutó la diligencia.

En el operativo brindaron seguridad perimetral elementos de la Policía Estatal (PE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina Armada de México (Marina) y Guardia Nacional (GN).

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JACL/cr