Este 3 de septiembre se reportó la caída global de cuatro de las principales plataformas de Inteligencia Artificial ChatGPT, Gemini , Claude y Grok.

De acuerdo con DownDetector, la plataforma que monitorea este tipo de incidencias, usuarios en más de 70 países experimentaron interrupciones en el servicio.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, casi 38 mil usuarios en Estados Unidos informaron sobre la falla en ChatGPT, el chatbot desarrollado por OpenAI que tuvo mayor número de afectados. Ante la caída en el servidor, decenas de usuarios reaccionaron con humor desatando una ola de memes.

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Miles de usuarios fueron afectados por las fallas en plataformas de IA. Imagen: Unsplash

Los mejores memes que dejó la caída masiva de ChatGPT y Gemini

Los estudiantes que utilizan esta herramienta fueron los primeros en ser mencionados durante la lluvia de memes.

Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

A pesar de ser un tema polémico en redes sociales, los internautas también se mofaron de aquellos que conversan con la IA a modo de terapia.

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Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

Muchos usuarios del sector laboral fueron afectados ante la caída global de la plataforma.

Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

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Asimismo, miles de internautas reportaron que tuvieron que volver a buscar información desde Google.

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Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

Fue una mañana caótica para las personas dependientes de la IA.

Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

Finalmente, las referencias a películas de ciencia ficción no pudieron faltar en la lluvia de memes.

Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

*Con información de EFE

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