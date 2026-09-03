Tendencias | 03-09-26 | 15:19 |

Este 3 de septiembre se reportó la caída global de cuatro de las principales plataformas de Inteligencia Artificial ChatGPT, Gemini , Claude y Grok.

De acuerdo con DownDetector, la plataforma que monitorea este tipo de incidencias, usuarios en más de 70 países experimentaron interrupciones en el servicio.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, casi 38 mil usuarios en Estados Unidos informaron sobre la , el chatbot desarrollado por OpenAI que tuvo mayor número de afectados. Ante la caída en el servidor, decenas de usuarios reaccionaron con humor desatando una .

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Miles de usuarios fueron afectados por las fallas en plataformas de IA. Imagen: Unsplash
Miles de usuarios fueron afectados por las fallas en plataformas de IA. Imagen: Unsplash

Los mejores memes que dejó la caída masiva de ChatGPT y Gemini

Los estudiantes que utilizan esta herramienta fueron los primeros en ser mencionados durante la lluvia de memes.

Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales
Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

A pesar de ser un tema polémico en redes sociales, los internautas también se mofaron de aquellos que conversan con la IA a modo de terapia.

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Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales
Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

Muchos usuarios del sector laboral fueron afectados ante la caída global de la plataforma.

Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales
Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

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Asimismo, miles de internautas reportaron que tuvieron que volver a buscar información desde Google.

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Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales
Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

Fue una mañana caótica para las personas dependientes de la IA.

Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales
Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

Finalmente, las referencias a películas de ciencia ficción no pudieron faltar en la lluvia de memes.

Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales
Usuarios reaccionan a caída global de ChatGPT. Foto: Redes sociales

*Con información de EFE

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