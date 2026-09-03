Universal Deportes | 03-09-26 | 17:21 | Actualizada | 03-09-26 | 17:32 |

Con el fracaso consumado en las , América sellará un negativo ciclo de 10 años sin poder conquistar un título a nivel internacional.

La última vez que las Águilas ganaron un campeonato fuera del plano local fue la Liga de Campeones de la Concacaf 2016, cuando entonces, dirigidos por Ignacio Ambriz, vencieron a los Tigres en el Estadio Azteca.

Desde entonces, han pasado equipos y estrategas como Miguel Herrera, Santiago Solari, Fernando Ortiz y el mismo André Jardine, sin poder brillar en competencias internacionales.

Dirigidos por Solari, ha sido lo más cerca en esta década, al perder la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2021, frente a los Rayados de Monterrey, su reciente verdugo en la Leagues Cup.

Por ahora, América y Cruz Azul son los equipos más ganadores en la Concachampions, con siete títulos cada uno.

Lee también

[Publicidad]

América y Nashville en la ida de cuartos de final / Foto: AP
América y Nashville en la ida de cuartos de final / Foto: AP

Los fracasos del América en el plano internacional

Copa de Campeones de la Concacaf

  • 2016-17 – NO PARTICIPÓ
  • 2018 – Eliminados en Semifinales por el Toronto
  • 2019 – NO PARTICIPÓ
  • 2020 – Eliminados en Semifinales por Los Ángeles FC
  • 2021 – Perdió la Final contra Monterrey
  • 2022 – NO PARTICIPÓ
  • 2023 – NO PARTICIPÓ
  • 2024 – Eliminados en Semifinales por el Pachuca
  • 2025 – Eliminados en Cuartos de Final por Cruz Azul
  • 2026 - Eliminados en Cuartos de Final por el Nashville SC

Leagues Cup

  • 2023 – Eliminados por Nashville SC en Octavos de Final
  • 2024 – Eliminados en penaltis por Colorado Rapids, en Cuartos de Final
  • 2025 – Se quedaron en la Primera Ronda
  • 2026 – Eliminados en Semifinales por Rayados de Monterrey

Lee también

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]