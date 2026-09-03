[Publicidad]
Con el fracaso consumado en las Semifinales de la Leagues Cup, América sellará un negativo ciclo de 10 años sin poder conquistar un título a nivel internacional.
La última vez que las Águilas ganaron un campeonato fuera del plano local fue la Liga de Campeones de la Concacaf 2016, cuando entonces, dirigidos por Ignacio Ambriz, vencieron a los Tigres en el Estadio Azteca.
Desde entonces, han pasado equipos y estrategas como Miguel Herrera, Santiago Solari, Fernando Ortiz y el mismo André Jardine, sin poder brillar en competencias internacionales.
Dirigidos por Solari, ha sido lo más cerca en esta década, al perder la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2021, frente a los Rayados de Monterrey, su reciente verdugo en la Leagues Cup.
Por ahora, América y Cruz Azul son los equipos más ganadores en la Concachampions, con siete títulos cada uno.
Lee también Rodolfo Cota, al borde de las lágrimas, da la cara tras caída del América: Aquí tienen al culpable
[Publicidad]
Los fracasos del América en el plano internacional
Copa de Campeones de la Concacaf
- 2016-17 – NO PARTICIPÓ
- 2018 – Eliminados en Semifinales por el Toronto
- 2019 – NO PARTICIPÓ
- 2020 – Eliminados en Semifinales por Los Ángeles FC
- 2021 – Perdió la Final contra Monterrey
- 2022 – NO PARTICIPÓ
- 2023 – NO PARTICIPÓ
- 2024 – Eliminados en Semifinales por el Pachuca
- 2025 – Eliminados en Cuartos de Final por Cruz Azul
- 2026 - Eliminados en Cuartos de Final por el Nashville SC
Leagues Cup
- 2023 – Eliminados por Nashville SC en Octavos de Final
- 2024 – Eliminados en penaltis por Colorado Rapids, en Cuartos de Final
- 2025 – Se quedaron en la Primera Ronda
- 2026 – Eliminados en Semifinales por Rayados de Monterrey
Lee también Guillermo Almada estalla contra el VAR tras eliminación del América en Leagues Cup: Es un horror
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
¿Cuándo podría salir Luis de Llano? Esto se sabe tras su arresto por el caso Sasha Sokol
Mundo
"Una boda nunca debe ser un campo de guerra"; Embajada de Irán en México acusa ataque deliberado de EU
Espectáculos
Fans de Camilo Séptimo convocan a homenaje para despedir a Jonathan "Honas" Meléndez
Universal Deportes
Olympiacos incluye a 'Hormiga' González en su plantilla para la Europa League