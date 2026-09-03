Con el fracaso consumado en las Semifinales de la Leagues Cup, América sellará un negativo ciclo de 10 años sin poder conquistar un título a nivel internacional.

La última vez que las Águilas ganaron un campeonato fuera del plano local fue la Liga de Campeones de la Concacaf 2016, cuando entonces, dirigidos por Ignacio Ambriz, vencieron a los Tigres en el Estadio Azteca.

Desde entonces, han pasado equipos y estrategas como Miguel Herrera, Santiago Solari, Fernando Ortiz y el mismo André Jardine, sin poder brillar en competencias internacionales.

Dirigidos por Solari, ha sido lo más cerca en esta década, al perder la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2021, frente a los Rayados de Monterrey, su reciente verdugo en la Leagues Cup.

Por ahora, América y Cruz Azul son los equipos más ganadores en la Concachampions, con siete títulos cada uno.

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América y Nashville en la ida de cuartos de final / Foto: AP

Los fracasos del América en el plano internacional

Copa de Campeones de la Concacaf

2016-17 – NO PARTICIPÓ

2018 – Eliminados en Semifinales por el Toronto

2019 – NO PARTICIPÓ

2020 – Eliminados en Semifinales por Los Ángeles FC

2021 – Perdió la Final contra Monterrey

2022 – NO PARTICIPÓ

2023 – NO PARTICIPÓ

2024 – Eliminados en Semifinales por el Pachuca

2025 – Eliminados en Cuartos de Final por Cruz Azul

2026 - Eliminados en Cuartos de Final por el Nashville SC

Leagues Cup

2023 – Eliminados por Nashville SC en Octavos de Final

2024 – Eliminados en penaltis por Colorado Rapids, en Cuartos de Final

2025 – Se quedaron en la Primera Ronda

2026 – Eliminados en Semifinales por Rayados de Monterrey

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