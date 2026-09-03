Los Ángeles. Las autoridades de Los Ángeles arrestaron este jueves a un antiguo presentador de un programa radiofónico por presuntamente amenazar de muerte al presidente estadounidense Donald Trump y acosar cibernéticamente a su abogado personal.

El hombre, llamado Benjamin Azariah Southworth, "fue arrestado esta mañana y se espera que comparezca ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles para su lectura de cargos", informó en un comunicado la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.

El acusado enfrenta tres cargos por amenazar de muerte al mandatario estadounidense, así como acosar cibernéticamente al abogado personal de Trump y a la familia de este.

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De acuerdo con la acusación formal, Southworth "utilizó cuentas en redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok, así como un sitio web, para expresar públicamente su odio hacia el presidente Trump y sus seguidores", explicó la Fiscalía.

También empleó estas plataformas de redes sociales "para participar públicamente en el acoso y el abuso contra el presidente, e incitarlo a la violencia, además de amenazarlo con violencia", añadió.

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Southworth podría enfrentar una condena máxima de 12 años en una prisión federal por los tres delitos en caso de declararse culpable.

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"Ante el aumento de las amenazas contra la vida del presidente Trump, el Departamento de Justicia responderá con todo el peso de la ley", indicó por su parte el fiscal general Todd Blanche, en referencia a este caso

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