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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a España como un "país arruinado" y afirmó que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado julio fue "muy triste de ver".
"España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar", declaró el mandatario en una entrevista con el canal británico GB News.
Trump consideró "terrible" la situación porque, según dijo, los demás países de la Alianza Atlántica aceptaron elevar el gasto militar, mientras que España "dice: 'Yo no pago'".
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El presidente estadounidense también aludió a la entrada masiva de miles de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta, fronteriza con Marruecos, el pasado 30 de julio.
"Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver (...) Miles de personas irrumpiendo en masa en su país. Nunca he visto nada igual", expresó.
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Trump mantiene una relación tensa con el gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, por la postura del país europeo sobre el gasto militar y por su negativa a autorizar el uso de bases militares en su territorio para abastecer a aviones de combate estadounidenses que participan en la guerra de Irán.
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El republicano también ha utilizado la situación en Ceuta en su campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, al advertir a los estadounidenses de que algo similar ocurrirá en su país si los demócratas regresan al poder. EFE
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am/mcc
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