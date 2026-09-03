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Matías Almeyda eligió el camino corto y con inteligencia, luego de eliminar al América, en las Semifinales de la Leagues Cup.
Tras la victoria de los Rayados de Monterrey en tanda de penaltis y de un polémico trabajo arbitral, Guillermo Almada cuestionó la función del VAR y consideró determinantes “los errores” para su eliminación.
Almeyda restó peso a las palabras del uruguayo y dijo no tener respuesta y consideró que “marcó bien”.
“No, no tengo una respuesta, la verdad que no, porque nosotros tuvimos el primer partido que también el árbitro por ahí se equivocó; en este partido no sé si se equivocó, creo que cobró bien”, declaró el Pelado.
Al final, lanzó un dardo y destacó que lo verdaderamente importante fue dejar en el camino a las Águilas del América y estar en la final de la justa internacional.
“Nos cobró dos laterales por los segundos, nos cobró un saque de banda por los segundos, a ellos no les contaban los segundos, no sé, pero le respeto. Lo importante es para nosotros que estamos una final y eliminamos al América que es un club importante”, concluyó el timonel de Monterrey.
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