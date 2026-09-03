Un año después de que dejara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivado de la reforma judicial, la ministra en retiro Norma Lucía Piña Hernández reapareció en un foro organizado por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México.

En compañía de José Antonio Caballero, Luis Manuel Pérez de Acha y la magistrada local de Querétaro Mariela Ponce Villa, la exministra presidenta del Máximo Tribunal de Justicia de México participó este jueves en la mesa “Constitución, empresa y patrimonio”, en los “Diálogos Constitucionales: México en perspectiva”.

Comenzó su intervención en dicho evento haciendo una ironía acerca de los acordeones que marcaron la primera elección judicial en el país y a la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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“Hay que irnos adaptando a la sociedad en la que estamos y van dos abogados siempre guardando ciertos principios y valores que cada uno de nosotros tenemos, pero bueno, como estoy a la moda traigo mi acordeón. Hay que adaptarse, ya vengo que con acordeón”, comentó.

Advierte focos rojos tras reforma judicial

En este marco, Piña Hernández advirtió que hay muchos focos rojos en el país derivado de la aprobación de la reforma judicial, como la certeza jurídica y la vulneración de la independencia judicial.

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Un primer síntoma de que esta reforma no estuvo bien pensada, dijo, es que antes de cumplir el año de vigencia se tuvo que reformar para posponer la elección de 2027, además de que se impulsan cambios en la norma para unificar los Comités de Evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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“No estuvo bien pensada, incluso ni siquiera hubo un diagnóstico, para realizar esta reforma, que no era la solución para reestructurar la justicia en México. No era la solución como ya es patente. Un primer signo es que antes del año se tuvo que reformar, es lo primero que uno ve. Si uno hace una reforma sin diagnóstico, sin claridad, porque no hubo participación que fuese tomada en cuenta”, indicó.

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Expresó que al posponer la elección programada para el próximo año, se evitó por el momento “la destrucción total” del Poder Judicial de la Federación. “Lo que venía en 2027 iba a ser impensable para el poder judicial federal”, declaró.

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