Pachuca.- En un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo fueron detenidos cuatro sujetos, presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de transporte de carga en la carretera federal México-Pachuca.

Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública, señaló que se mantienen acciones permanentes de vigilancia en la red carretera, lo que permitió el aseguramiento de cuatro sujetos presuntamente relacionados con el delito de robo en carreteras federales.

Indicó que, a partir de trabajos de investigación e inteligencia, se rastreó y ubicó una camioneta con vidrios polarizados vinculada a hechos delictivos, por lo que se dio seguimiento a la unidad y se realizó un despliegue de elementos policiales.

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Tras la detención, los sujetos y la camioneta fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 03/09/2026. | Foto: Especial.

Los agentes de seguridad se trasladaron a la carretera México-Pachuca, donde identificaron la unidad con las características descritas y marcaron el alto para realizar una revisión.

Al inspeccionar el vehículo en el que viajaban cuatro sujetos, localizaron un inhibidor de señal con 16 antenas, mil 23 dosis de marihuana y 87 dosis de una sustancia con características de la droga conocida como crystal.

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Tras la detención, los sujetos y la camioneta fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, que se encargará de iniciar la carpeta de investigación y continuar con las indagatorias correspondientes.

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