El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que al momento hay cuatro personas detenidas, entre ellas un influencer, como resultado del avance de las investigaciones sobre el ataque a las instalaciones deportivas del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, donde se presentaría el espectáculo de box "Noche Suprema".

Al dar avances sobre los hechos registrados el pasado 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, abundó sobre los tres detenidos, donde las diligencias los relacionan con diversos homicidios ocurridos recientemente en la capital del Estado.

Señaló que estas personas son objeto de diligencias ministeriales y, en las próximas horas, serán puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso legal. “Estos sujetos ya no seguirán generando violencia en la ciudad”, puntualizó.

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Como parte de las mismas investigaciones, fue capturado un cuarto individuo, identificado públicamente como “influencer”, quien presuntamente utilizaba sus plataformas para promover actividades vinculadas con la venta de drogas durante diversos eventos y quien, además, contaba con una orden de aprehensión vigente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) mantiene abiertas otras líneas de investigación respecto de personas que formaban parte del elenco programado para el evento y que cuentan con carpetas de investigación en integración.

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Conforme avancen los datos de prueba, los expedientes que jurídicamente correspondan serán judicializados ante los tribunales.

Los hechos investigados ocurrieron la noche del 28 de agosto, cuando sujetos, integrantes de un grupo criminal, ingresaron al CUM e incendiaron un ring donde estaba previsto realizar un espectáculo con influencers y boxeadores.

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El Fiscal General destacó que las investigaciones se desarrollan de manera permanente dentro del Gabinete de Seguridad, con participación de las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

La Fiscalía de Sonora indicó que continuará investigando y ejercerá acción penal contra quien resulte responsable; incluso dará vista al ámbito federal si así corresponde, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

mahc/cr