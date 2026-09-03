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Chihuahua.- Una serie de presuntos precursores químicos relacionados con la fabricación de presuntas drogas sintéticas, fueron asegurados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del operativo desplegado en el municipio de Hidalgo del Parral en el estado de Chihuahua.
Los hechos ocurrieron en coordinación con autoridades federales, cuando gracias a los recorridos de vigilancia y despliegues en zona, se localizó en la serranía una costalera y diversos artículos de interés.
De acuerdo con lo que se informó, en el sitio se encontraban 124 costales de ácido tartárico, así como diversos costales cuyo contenido no fue identificado sino hasta que lo determine un examen químico, así como diversos materiales de tipo plasta, también pendientes de análisis pericial.
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En apego a los protocolos, los agentes hicieron uso del equipo de protección personal para evitar el contacto directo y con ello, evitar una posible afectación a la salud.
La zona donde se encontraron los químicos fue resguardada por los elementos de la SSPE, quienes adicionalmente se desplegaron en la búsqueda de los posibles responsables.
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De momento no se reportan personas detenidas tras este hallazgo.
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cr
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