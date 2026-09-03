Luego de que en julio pasado aparecieron 10 cuerpos humanos colgados -algunos de ellos funcionarios- en diferentes puntos de la entidad, y en días pasados un coche bomba explotó en Ojocaliente, el senador de Morena Saúl Monreal lamentó que los municipios quedan vulnerables en medio de la violencia.

En la ciudad de Zacatecas, en el marco de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al estado el próximo viernes, el legislador morenista llamó a blindar las elecciones del próximo año y a las personas candidatas.

Al referir que el estado es “clave” para el crimen organizado y “paso estratégico” de droga para el norte del país, reconoció que las autoridades estatales han hecho su trabajo.

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“Llega el momento que quien queda en medio son los municipios, y los municipios- yo lo he dicho, yo fui presidente municipal de Fresnillo-, es la autoridad más vulnerable en este momento porque los municipios no cuentan, de entrada, ni con los elementos suficientes, pero además no es ni facultad del municipio combatir la delincuencia organizada, es fuero federal, delitos federales", explicó.

“Pero además no hay capacidad de los municipios (...). A veces son rehenes de la delincuencia organizada y cuando menos encuentras, ya están entre las corporaciones, es parte del juego que tienen, no nada más en Zacatecas, en todo el país (...). La clave es la coordinación en los tres niveles”, dijo.

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El senador de Movimiento de Regeneración Nacioanl indicó que un “error” de las autoridades locales es que no informan lo que pasa en cada uno de los municipios: “Hago un llamado al gobierno federal, al gobierno estatal porque sino al rato te haces hasta cómplice y en Zacatecas muchos municipios por temor, por cuidar a su familia, por no tener algún problema, mejor se quedan callados”.

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"Hay regiones clave para el crimen organizado"

Tras la explosión del coche bomba frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Monreal declaró que hay varias regiones claves y este municipio colinda con Aguascalientes "estratégicamente es clave para la delincuencia”.

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De cara a las elecciones del 2027 y en medio el ambiente violento, reafirmó su llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se blinden, también ante la presión que comienza contra las candidatas y los candidatos.

“Yo creo que es momento que las autoridades electorales, conjuntamente con las autoridades de seguridad pública, blinden y cuiden el proceso (...). Se debe tener una estrategia de parte de ellos (INE) con los tres niveles de gobeirno”, dijo.

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Apostó a que los partidos políticos en alianza cuiden el proceso porque “si se cometen errores, se pone el riesgo”. “En la mayoría de los estados donde va a haber elección a gobernador, tiene preferencias Morena, no hay oposición, pero si se cuenta de los que resulten electos o resulten favorecidos, si se toman actitudes arrogantes, sectarias, excluyentes-pongo mi caso de ejemplo-, quien quede aquí (en Zacatecas) no reconoce liderazgos. Dice: ‘no, a ti no te necesito’, a lo mejor otro sí me necesitará”, comentó.

Mencionó que en su estado será clave la selección de la persona coordinadora y tenga “humildad”. “No hay que confiarnos, por muy seguro que esté, puede cambiar”.

Refirió que también deben tomarse en cuenta a los partidos aliados para que no se repita como cuando el PT fue solo en 2024.

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En medio de la polémica por la elección del senador Higinio Martínez como presidente del Senado de la República y el desacuerdo del senador Gerardo Fernández Noroña, Salvador Monreal comentó que “es un problema de ellos muy personal”.

Descartó que por este tema haya una división en la bancada morenista y apostó por la unidad, de cara a las reformas presentadas por el Ejecutivo.

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