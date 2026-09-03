Este fin de semana, Monza será testigo de un increíble momento al contar con la presencia del Rayo McQueen en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

El popular personaje de la película Cars, recibirá un homenaje durante estos días de competencia, ya que el famoso filme de la empresa Disney festeja 20 años de su estreno.

La categoría reina y la reconocida empresa estadounidense mantienen una alianza, por lo que este fin de semana aprovecharan para poder rendir homenaje al gran campeón de la Copa Pistón.

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El Rayo llegó al emblemático circuito Italia y de inmediato se robó toda la atención de la prensa y hasta de los propios pilotos que miraban con asombro al personaje que ha inspirado a varios.

"El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans", aseguró Emily Prazer, directora comercial de F1.

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La película de Cars ha sido, para muchos, un primer paso hacia el automovilismo y para algunos otros, el impulso para convertirse en pilotos de carreras.

"Para muchos fans, Cars fue una introducción temprana a la emoción de las carreras, lo que hace de esta colaboración una forma divertida de celebrar el atractivo duradero del deporte a través de personajes que generaciones han llegado a conocer y amar", señaló Prazer.

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El Rayo McQueen dará una vuelta en Monza como homenaje, en el que seguramente los aficionados perderán la cabeza por ver a su héroe de la niñez.