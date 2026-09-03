El presidente Donald Trump nombró el jueves a Adam Telle como secretario interino del Ejército tras la salida de Dan Driscoll en medio de informes generalizados de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Telle es actualmente el subsecretario del Ejército para obras civiles. “Es un gran patriota, respetado por todos”, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

Driscoll no dio ninguna explicación sobre su decisión de renunciar esta semana a su cargo como máximo responsable civil del Ejército. Sus enfrentamientos con Hegseth han sido ampliamente difundidos, y algunos de sus aliados en el Ejército fueron destituidos este año por el jefe del Pentágono de Trump.

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Según Legistorm, un sitio web que monitorea a legisladores y personal del Capitolio, Telle trabaja en la Oficina de Obras Civiles del Ejército desde agosto de 2025. Anteriormente, Telle pasó 20 años trabajando principalmente en el Congreso para legisladores, incluyendo su cargo como jefe de gabinete del senador republicano Bill Haggerty de Tennessee entre 2021 y 2025.

Según Legistorm, Telle trabajó durante 18 meses en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump como asistente especial del presidente para asuntos legislativos. Además, trabajó durante más de 10 años para el fallecido senador republicano Thad Cochran, de Mississippi.

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Telle estará al mando de la mayor fuerza de combate del país en un momento en que Estados Unidos sigue inmerso en un conflicto con Irán y un número significativo de fuerzas del Ejército están desplegadas en Medio Oriente.

La guerra ha contribuido significativamente a la escasez de armas críticas en el ejército estadounidense, como los sistemas interceptores de misiles de defensa Patriot y THAAD, que son operados por el Ejército.

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Driscoll, veterano del ejército que sirvió en Irak, no ofreció ninguna explicación de por qué renunció después de 18 meses como líder civil del servicio.

Es amigo del vicepresidente JD Vance y mantenía buenas relaciones tanto con republicanos como con demócratas en el Congreso. Entre sus aliados en el Ejército, que fueron destituidos por Hegseth, se encontraba su máximo líder militar, el general Randy George.

El general Christopher LaNeve asumió el cargo de jefe de Estado Mayor interino del Ejército y recientemente canceló un programa de modernización de drones que Driscoll había impulsado.

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Driscoll habló con Trump sobre la situación actual del Ejército antes de presentar su dimisión

En la única declaración pública sobre su partida, Driscoll no aludió a ningún problema, y ​​el martes afirmó que había sido "el honor de su vida" servir como secretario del Ejército bajo el mandato de Trump y Hegseth.

“No podríamos haber logrado los avances que conseguimos sin el apoyo del secretario Hegseth”, añadió.

Demócratas y republicanos lamentaron la marcha de Driscoll, y algunos culparon directamente a Hegseth.

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El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte que se retira y que en ocasiones ha tenido roces con Trump, afirmó en las redes sociales que Hegseth "está creando un vacío de liderazgo en la cúpula de nuestras fuerzas armadas".

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