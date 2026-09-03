Un juez de control vinculó a proceso a Juan “N”, Mariana “N”, Mauricio “N”, Luis Martín “N” y Kevin “N” por el delito de secuestro agravado de un comerciante de 49 años, a quien presuntamente retuvieron en un domicilio de Xochimilco y por cuyo rescate pedían 20 millones de pesos.

En una audiencia celebrada el 2 de septiembre, el juzgador determinó que los cinco imputados permanezcan en prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, afirmó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

De acuerdo con la investigación, el comerciante fue privado de la libertad el 10 de agosto en Iztapalapa.

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La FGJ informó que los secuestradores exigieron 20 millones de pesos para liberar a la víctima.

Luego de una denuncia por la presencia de un sujeto que fue ingresado a un domicilio con la cabeza cubierta y de las investigaciones de los policías de investigación de la FGJ, el 26 de agosto, lograron rescatar con vida al comerciante, mediante un cateo en un inmueble de Xochimilco.

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