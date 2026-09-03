La administración local presumió reducciones de hasta 100% en las afectaciones por inundaciones en colonias vulnerables como San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero, y Ejército de Oriente, en Iztapalapa, durante esta temporada de lluvias. Lo anterior, gracias a una inversión superior a 3 mil millones de pesos proyectada para finales de este año para 318 obras de drenaje, algunas aún en ejecución.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, estas obras permitieron reducir los daños a viviendas en junio pasado.

“Si bien estas obras están en proceso de construcción, ya han demostrado su efectividad para reducir inundaciones en diversas colonias de las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tláhuac, pues ante un incremento generalizado de las lluvias, se han observado reducciones significativas, tanto en el número de familias afectadas como en los tiempos de respuesta”, precisa el informe.

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