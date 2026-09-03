Luego de recibir críticas por su rendimiento en el arranque de la temporada, Julián Quiñones se sacudió la presión de la mejor manera posible: reencontrándose con el gol. El delantero mexicano volvió a ser determinante para su equipo y dejó claro que mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias en el futbol de Arabia Saudita.

El exjugador del América, que fue una de las figuras de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026, vio acción este jueves en la Jornada 5 de la Liga Profesional Saudí. Su equipo, el Al-Qadisiya, visitó al Al Draih y consiguió una importante victoria por (2-0), resultado que le permitió mantenerse en los primeros puestos de la clasificación.

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Con la ventaja mínima en el marcador, Quiñones apareció en el momento indicado para sentenciar el encuentro. El atacante aprovechó su potencia física y excelente ubicación dentro del área para imponerse a la marca rival y conectar un certero remate de cabeza que significó el segundo y definitivo gol del compromiso.

Tras enviar el balón al fondo de las redes, el mexicano no ocultó su felicidad y celebró efusivamente junto a sus compañeros, quienes reconocieron su esfuerzo y desempeño. Su actuación también fue destacada por la organización del torneo, que lo nombró Jugador del Partido, un reconocimiento que premió su influencia en el resultado.

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La victoria resultó fundamental para el Al-Qadisiya, que escaló hasta la tercera posición de la tabla general y continúa consolidándose como uno de los equipos protagonistas del campeonato, ubicándose únicamente por detrás de Al-Hilal y Al-Nassr, que aún tienen compromisos pendientes en la jornada.