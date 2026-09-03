Si durante las vacaciones te prometiste que regresarías con un look completamente nuevo, pero entre viajes, pendientes y la vida misma nunca llegaste al salón, tranquila: todavía hay tiempo para hacer ese pequeño cambio que llevas semanas imaginando.

Y es que estrenar look no necesariamente significa pasar del cabello oscuro al rubio, cortarlo de golpe o apostar por un color que jamás habías probado. A veces basta con profundizar el tono que ya tienes, añadir un poco de calidez o dejar que algunos reflejos rojizos hagan el trabajo.

Para quienes quieren renovar su imagen sin sentirse disfrazadas de una nueva versión de sí mismas, Wella destaca tres caminos de color que pueden transformar el cabello de manera sutil, pero visible.

Castaños profundos: un cambio elegante y discreto

Si te gusta llevar el cabello oscuro, pero sientes que tu color ya necesita un refresh, los castaños profundos son una de las opciones más fáciles para comenzar.

La clave está en intensificar la base sin alejarte demasiado de tu tono natural. El resultado puede hacer que el cabello se vea más uniforme y sofisticado, mientras conserva esa sensación de “este es mi color, pero en una versión mucho más bonita”.

Además, puedes jugar con diferentes matices dentro de la gama de los castaños para conseguir mayor dimensión. Wella, por ejemplo, cuenta con opciones como Castaño Oscuro, Castaño Mediano e Intense Coffee dentro de su línea Soft Color.

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Es la alternativa ideal si quieres que la gente note que algo cambió, aunque no necesariamente descubra qué fue.

Castaño profundo con reflejos suaves. Foto: Instagram @cunquerito, @paula.caicedov

Castaños cálidos: darle luz al cabello sin aclararlo demasiado

Un poco de calidez puede cambiar por completo la percepción de un cabello castaño. Los castaños cálidos incorporan matices dorados, caramelo o chocolate que hacen que la melena se vea más luminosa y con mayor dimensión.

Y no necesitas convertirte en rubia para conseguir ese efecto. Una variación sutil puede ser suficiente para que el cabello tenga una apariencia diferente cuando le da la luz.

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Entre las opciones de Wella aparecen tonos como Castaño Arábica, Caramelo, Chocolate y Castaño Dorado, que permiten moverse dentro de una gama cálida sin abandonar por completo los tonos naturales.

Lo mejor de esta opción es que funciona especialmente bien para quienes quieren cambiar, pero todavía no están listas para un antes y después demasiado evidente.

Castaño cálido. Foto: Instagram @wiglerpelucasgt, @gerardoclaudiostudio

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Reflejos rojizos: el toque de color que hace la diferencia

Ahora, si quieres que tu cambio de look tenga un poquito más de personalidad, pero todavía no te atreves con un rojo completo, los reflejos rojizos pueden ser el punto medio perfecto.

En lugar de cubrir toda la melena con un tono intenso, puedes incorporar matices rojizos sobre una base castaña para conseguir un resultado más profundo y multidimensional. Dependiendo de la intensidad que busques, el efecto puede ir desde un sutil café rojizo hasta un tono mucho más cercano al cobrizo.

Wella tiene dentro de Soft Color opciones como Castaño Rojizo, Cobrizo Intenso, Cobre Oscuro y Rojo Granate, por lo que la gama permite experimentar con distintos niveles de intensidad.

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Si todavía no estás segura de comprometerte con el color, una opción semipermanente también puede ser una manera de probar la tendencia antes de dar el salto a una coloración más duradera. La línea Soft Color de Wella es una coloración sin amoniaco que, de acuerdo con la marca, puede durar hasta 28 lavadas.

Rfeljos rojizos. Foto: Instagram @valeriia.beautyhair

El cambio no tiene que ser radical

Después de semanas sin tiempo para sentarte frente al espejo del salón, quizá no necesitas una transformación completa. Un castaño profundo, unos matices cálidos o reflejos rojizos pueden ser suficientes para sentir que estrenas look y, de paso, comenzar una nueva etapa con una versión ligeramente renovada de tu cabello.

Porque cambiar no siempre significa empezar de cero. A veces solo necesitas encontrar el tono que haga que tu color de siempre se sienta completamente nuevo.

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