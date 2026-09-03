Si pensabas que Dyson ya había explorado todos los rincones de tu rutina de belleza, hay una nueva sorpresa esperando en el baño. La firma británica acaba de llevar su obsesión por la tecnología un paso más allá con Dyson CameraJet, un cepillo de dientes que incorpora una cámara, inteligencia artificial y un chorro de precisión para limpiar incluso esos lugares que normalmente pasan desapercibidos. Porque sí: el beauty tech ya no termina frente al espejo. Ahora también quiere encargarse de tu sonrisa.

A diferencia de un cepillo eléctrico convencional, CameraJet puede mostrar lo que ocurre dentro de la boca en tiempo real a través de la aplicación MyDyson. Su cámara macro de 100,000 píxeles captura 28 imágenes por segundo y, mediante la tecnología Gap Optical Targeting, identifica los espacios entre los dientes para dirigir hacia ellos un chorro de enjuague bucal.

Foto: Cortesía Dyson

La idea parte de un problema bastante común: la limpieza interdental suele quedar fuera de la rutina de belleza. De acuerdo con los datos compartidos por Dyson, nueve de cada 10 personas no utilizan hilo dental con la frecuencia recomendada, mientras que el cepillado promedio dura apenas 45 segundos, lejos de los dos minutos que suelen recomendar los especialistas.

El cepillo que puede “ver” dónde necesitas limpiar

Aquí es donde CameraJet se vuelve especialmente futurista. Su sistema de aprendizaje automático fue desarrollado para reconocer los espacios entre los dientes y actuar en tiempo real. Cuando detecta uno, puede dirigir un chorro cónico de enjuague hacia esa zona para ayudar a retirar la placa.

Foto: Cortesía Dyson

El dispositivo también combina un cabezal con dos tipos de cerdas: unas ligeramente más firmes para ayudar a eliminar manchas superficiales y otras más suaves pensadas para la línea de las encías. Además, existe una versión Sensitive para quienes buscan una limpieza más delicada.

Y hay otro detalle muy Dyson: la tecnología no se queda únicamente en el cepillo. La aplicación MyDyson permite consultar mapas de cobertura, recibir orientación durante el cepillado y revisar hábitos de limpieza para saber qué zonas necesitan mayor atención.

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La cámara puede utilizarse para visualizar el interior de la boca desde el teléfono y, según Dyson, las imágenes no se almacenan ni en el dispositivo ni en la nube.

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Beauty tech, ahora también para la sonrisa

CameraJet llega con una estación que, además de cargar el dispositivo, puede rellenar su depósito de enjuague en apenas tres segundos. Su sistema mantiene el flujo incluso cuando el cepillo se utiliza en posición horizontal, algo pensado especialmente para alcanzar la parte posterior de los dientes.

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Foto: Cortesía Dyson

Foto: Cortesía Dyson

La propuesta se completa con una pasta dental y un enjuague bucal de baja espuma que Dyson planea incorporar próximamente a su sistema. La ausencia de espuma no es un capricho: busca mantener despejada la visión de la cámara para que pueda identificar los espacios con mayor claridad.

Con Dyson CameraJet, la firma convierte una rutina tan cotidiana como lavarse los dientes en una experiencia mucho más cercana al universo de los gadgets de belleza: tecnología, diseño, personalización y una buena dosis de futurismo. En México, el dispositivo tiene un precio de 9,999 pesos y estará disponible en los acabados Ultra Blue y Ceramic Pink.

Foto: Cortesía Dyson

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