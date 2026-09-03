A partir de la pregunta ¿Con qué opciones cuenta alguien joven que no accede a la educación superior?, la asociación civil Clap y la iniciativa Global Oportunity Youth Network (GOYN) en Ciudad de México, encontraron 11 rutas laborales.

De acuerdo con el Reporte Apunta CDMX 2026, Clap y GOYN analizaron 323 mil 103 puestos, alojados en tres páginas de internet, e identificaron 11 trayectorias de trabajo que concentran el 57 por ciento de las oportunidades con mejores salarios sin licenciatura.

El contexto es que en la Ciudad de México es más de cuatro veces más complicado para quien no posee título universitario alcanzar un salario digno. "Sólo el 16% de las vacantes que no exigen licenciatura ofrecen más de $13,000 pesos mensuales, frente al 68% de las que sí las exigen".

Lee también UNAM defiende ejercicio del presupuesto; hay austeridad, pero crecimiento en educación depende de inversión pública: Lomelí

"Al mismo tiempo, acceder a una universidad de calidad sigue fuera del alcance de muchas personas jóvenes", agregan. Ambos colaboradores consideran que ampliar el acceso y la calidad de la educación superior es importante, pero al mismo tiempo lo es "construir y orientar rutas de movilidad alternativas".

¿Cuáles son las 11 rutas laborales?

Así, las 11 rutas laborales encontradas por esta organización no gubernamental y dicha iniciativa son:

[Publicidad]

Asesoría comercial

Ventas

Ventas especializadas

Gerencial ventas

Transporte

Almacén o inventarios

Auxiliar administrativo

Multitécnico

Electromecánico

Restaurantes y cafeterías

Gerencial restaurantes

Lee también Sheinbaum pedirá a la UNAM localización de aspirantes a licenciatura; perfila abrir universidades en zonas de mayor demanda

Identifican tres habilidades clave

Además, Clap y Global Oportunity Youth Network Ciudad de México identificaron tres habilidades, las cuales pueden apoyar a la movilidad económico en diferentes campos. Son:

Servicio al cliente

Técnicas de ventas

Habilidades digitales

Finalmente, aconsejan al gobierno, a las empresas y a fundaciones:

[Publicidad]

Gobierno: Fortalecer la educación media superior y brindar formaciones conectadas con las 11 trayectorias y las tres habilidades clave

Empresas: Revisar los requisitos de licenciatura que no sean indispensables, contratar por habilidad e invertir en programas más efectivos

Fundaciones: Destinar recursos económicos a programas de formación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc