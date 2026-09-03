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A partir de la pregunta ¿Con qué opciones cuenta alguien joven que no accede a la educación superior?, la asociación civil Clap y la iniciativa Global Oportunity Youth Network (GOYN) en Ciudad de México, encontraron 11 rutas laborales.
De acuerdo con el Reporte Apunta CDMX 2026, Clap y GOYN analizaron 323 mil 103 puestos, alojados en tres páginas de internet, e identificaron 11 trayectorias de trabajo que concentran el 57 por ciento de las oportunidades con mejores salarios sin licenciatura.
El contexto es que en la Ciudad de México es más de cuatro veces más complicado para quien no posee título universitario alcanzar un salario digno. "Sólo el 16% de las vacantes que no exigen licenciatura ofrecen más de $13,000 pesos mensuales, frente al 68% de las que sí las exigen".
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"Al mismo tiempo, acceder a una universidad de calidad sigue fuera del alcance de muchas personas jóvenes", agregan. Ambos colaboradores consideran que ampliar el acceso y la calidad de la educación superior es importante, pero al mismo tiempo lo es "construir y orientar rutas de movilidad alternativas".
¿Cuáles son las 11 rutas laborales?
Así, las 11 rutas laborales encontradas por esta organización no gubernamental y dicha iniciativa son:
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- Asesoría comercial
- Ventas
- Ventas especializadas
- Gerencial ventas
- Transporte
- Almacén o inventarios
- Auxiliar administrativo
- Multitécnico
- Electromecánico
- Restaurantes y cafeterías
- Gerencial restaurantes
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Identifican tres habilidades clave
Además, Clap y Global Oportunity Youth Network Ciudad de México identificaron tres habilidades, las cuales pueden apoyar a la movilidad económico en diferentes campos. Son:
- Servicio al cliente
- Técnicas de ventas
- Habilidades digitales
Finalmente, aconsejan al gobierno, a las empresas y a fundaciones:
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- Gobierno: Fortalecer la educación media superior y brindar formaciones conectadas con las 11 trayectorias y las tres habilidades clave
- Empresas: Revisar los requisitos de licenciatura que no sean indispensables, contratar por habilidad e invertir en programas más efectivos
- Fundaciones: Destinar recursos económicos a programas de formación
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dft/bmc
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