Un hombre que viajaba en una motocicleta murió luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

El accidente ocurrió en el Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, esquina con calle Jardín, colonia La Michoacana, donde elementos de la SSC localizaron a la víctima sobre la cinta asfáltica y solicitaron servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba traumatismo craneoencefálico.

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El conductor de la camioneta, de 37 años, fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con versiones de personas que se encontraban en el lugar, la víctima viajaba como pasajero en una motocicleta azul, cuyo conductor se retiró del sitio.

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