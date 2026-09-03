El muro perimetral de más de mil 200 metros que se construye para evitar inundaciones en el Gran Canal, en la alcaldía Venustiano Carranza, lleva 70% de avance y se prevé que esté listo a más tardar el 30 de septiembre, anunció el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

Con una inversión de 150 millones de pesos, la administración supervisó ayer ocho obras de drenaje para mitigar el riesgo de anegaciones en la alcaldía, en beneficio de cerca de 50 mil habitantes de las colonias aledañas.

Durante un recorrido en el Parque Lineal del Gran Canal, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que estas intervenciones buscan atender de fondo una problemática histórica de anegaciones en la zona, cuyas obras definitivas concluirán a finales de este mes.

“Son ocho obras de drenaje en Venustiano Carranza y en esta zona. Tienen una inversión de 150 millones de pesos para beneficiar a todas las colonias que están alrededor, que son 50 mil personas, aproximadamente”, dijo.

Entre los proyectos más relevantes destaca la construcción de un muro perimetral de 1.267 kilómetros de largo y tres metros de altura en el Parque Lineal del Gran Canal, el cual funcionará como barrera de protección y vaso regulador con capacidad para almacenar hasta 80 millones de litros de agua.

”Aquí se está construyendo un muro perimetral, una gran barrera de protección y regulación, para evitar que el agua se desborde, para evitar que el agua llegue a las casas. Se están regulando 80 millones de litros de agua que no van a llegar a las calles. Y equivale a 32 albercas olímpicas”, precisó.

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