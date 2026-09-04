Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, presumió "avances históricos" contra el fentanilo y tráfico de armas, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

El embajador aseguró en sus redes quea México y Estados Unidos "están logrando resultados históricos en nuestras prioridades compartidas".

"Al trabajar juntos, estamos haciendo que nuestras comunidades estén más seguras, nuestra frontera esté mejor protegida y nuestra relación sea más sólida", escribió el diplomático estadounidense.

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Compartió que las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% al cierre de 2025, mientras que las incautaciones de drogas en la frontera de bajaron 50%, y las incautaciones de México aumentaron significativamente.

Señaló que el tráfico marítimo de drogas hacia su país disminuyó más de 95%.

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"México ha incautado 80 toneladas métricas de cocaína y desmantelado casi 2 mil 700 laboratorios clandestinos", dijo el embajador Johnson

Al destacar las incautaciones de armas de fuego ilegales en los Estados Unidos, mencionó que aumentaron 125% durante el primer año del presidente Trump en la presidencia: "Más de 50,000 armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos de municiones fueron retirados de las manos de los cárteles".

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Agregó que la Mission Firewall ha fortalecido las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas.

"Estos resultados son posibles gracias a la cooperación sin precedentes entre nuestros gobiernos. Apenas estamos comenzando. Hay mucho más por venir", dijo.

Embajada de EU comparte mensaje sobre combate a drones de cárteles

La embajada de Estados Unidos en México compartió un mensaje de la secretaria de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Kingsley Wilson, quien destacó el combate a drones de cárteles mexicanos en la frontera con México.

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Wilson escribió en sus redes sociales que "Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a amenazas de drones vinculadas a los cárteles".

"Estas acciones se coordinan estrechamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas para garantizar la seguridad y evitar conflictos o interferencias en ambos lados de la frontera", agregó en su mensaje en redes que fue compartido por la embajada estadounidense a cargo de Ronald Johnson.

Drones del crimen vigilan a autoridades en la frontera con EU

Después de que EL UNIVERSAL reportó que la Patrulla Fronteriza y cárteles libran una guerra de drones, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), admitió que los grupos de la delincuencia mexicanos usan estos artefactos no tripulados comerciales para vigilancia de las autoridades estadounidenses y cometer delitos como el tráfico de personas.

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En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 4 de septiembre en el 52o Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, Trevilla Trejo resaltó una relación con las fuerzas armadas de Estados Unidos “muy buena” y muy positiva”, basado en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto la soberanía y coordinación sin subordinación.

Además, apuntó que se evaluaría el uso de láser AMP-HEL que usan las autoridades estadounidenses para derribar estos artefactos no tripulados en la frontera.

“Principalmente los utilizan grupos delictivos, pero es para ver. Son drones comerciales; únicamente capturan imágenes y es lo que transmiten. ¿Y qué es lo que buscan ver? Esas rutas que estén libres, en donde no esté la presencia de la autoridad”, expuso el secretario de Defensa.

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“No hemos platicado de eso, nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la en la frontera norte y con eso estamos obteniendo los buenos resultados. Hasta el momento no hemos entrado en pláticas”, dijo sobre si México podría adquirir el láser.

Entre las acciones coordinadas con Estados Unidos, destacó operaciones espejo como parte de los aspectos operativos, así como adiestramiento e información.

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“En el tema de los drones, también ha existido una coordinación muy buena que comparte información. Lo que nos han dicho ellos es que son drones comerciales. Más que nada, los utiliza la gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes, que por cierto ha disminuido bastante, un 96% en comparación con el año pasado.

“Entonces, se ha avanzado mucho en ese sentido”, recalcó al referir resultados en la operación frontera norte como 14 mil 270 detenidos desde febrero el año pasado y acciones contra armas y droga.

Recientemente, el vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, expuso a EL UNIVERSAL cómo los traficantes de personas —que ahora son parte del Cártel de Sinaloa— se han diversificado con el uso de nuevas tecnologías, como drones, en la frontera sur con México.

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bmc