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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso del fallecimiento del diputado federal por Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, ocurrido en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.
A través de redes sociales, dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy Ramos lamentó la muerte del legislador morenista y anunció tomará el caso dada su calidad de legislador federal.
"La Fiscalía General de la República lamenta el fallecimiento del diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución", indicó.
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dft/bmc
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