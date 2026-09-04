Estados Unidos ha neutralizado 300 drones no autorizados en la frontera y ha usado el sistema láser (AMP-HEL) en 11 ocasiones, informó este viernes el Comando Norte.

Detalló que "la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que opera bajo el Comando Norte de los Estados Unidos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, continúa neutralizando sistemas aéreos no tripulados (UAS) no autorizados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México".

Añadió que "el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL) se empleó por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto y, hasta el 4 de septiembre, los miembros de la JTF-SB habían neutralizado 11 UAS vinculados a cárteles utilizando el AMP-HEL.

El ejército dijo que los drones "estaban asociados con actividades ilícitas en la frontera. Las organizaciones criminales transnacionales utilizan UAS para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluyendo operaciones de contrabando y vigilancia de personal militar y policial".

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Miembros de la Patrulla Fronteriza inspeccionan la frontera sur de Estados Unidos. Cárteles han utilizado drones para vigilar las acciones en suelo estadounidense. Foto: CBP

En el comunicado dijo que la Fuerza de Tarea Conjunta "derrotó a más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante este año, empleando sistemas cinéticos y no cinéticos, y más de 100 de estos derribos se produjeron en el mes de agosto".

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“El enfoque de armas combinadas de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur y su colaboración con los socios de la misión están proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa nacional para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera”, declaró el general Gregory Guillot, comandante del NORAD y del USNORTHCOM.

“Las tropas de primera línea cuentan con las autorizaciones necesarias y están aprovechando una red altamente capacitada para frustrar las amenazas contra las fuerzas que llevan a cabo la misión de integridad territorial”.

Sobre el sistema láser, dijo que el ejército lo adquirió en "septiembre de 2025 como parte de un esfuerzo por desarrollar e implementar capacidades escalables de energía dirigida contra sistemas aéreos no tripulados y otras amenazas aéreas. La Fuerza de Tarea Conjunta Brigada (JTF-SB) integró el sistema móvil de energía dirigida en su defensa escalonada en agosto de 2026 para ayudar a contrarrestar las amenazas al personal y apoyar las operaciones de seguridad fronteriza".

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Agregó que "más de 8 mil militares están desplegados con la JTF-SB en un terreno que abarca aproximadamente 3.145 kilómetros de la frontera sur. Desde que asumió la misión en marzo de 2025, el personal de la JTF-SB ha reforzado cientos de kilómetros de la frontera con barreras de alambre; ha llevado a cabo decenas de miles de patrullas de detección y vigilancia, incluidas patrullas realizadas en coordinación con personal militar mexicano; ha realizado miles de vuelos de observación; y ha despejado la vegetación en zonas remotas".

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Tecnología antidrones en la frontera sur de EU. (27/08/26) Foto X @JointTFSB

EU derriba 100 drones de cárteles en agosto

El jueves, Fox News informó que Estados Unidos derribó “unos 100” supuestos drones de cárteles en la frontera sur solo en el mes de agosto.

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El periodista Bill Melugin publicó en su cuenta de X que es la primera vez que el Pentágono informa de la frecuencia con la que se está utilizando su tecnología de lucha contra sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), incluidos sofisticados láseres, para derribar los drones de los cárteles que intentan infiltrarse en Estados Unidos.

En declaraciones al medio estadounidense, Kingsley Wilson, vocera del Pentágono, dijo que “Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a las amenazas de drones vinculados a los cárteles. Estas acciones se coordinan estrechamente con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas para garantizar la seguridad y evitar conflictos a ambos lados de la frontera”.

EU emplea tecnología láser contra drones ligados a cárteles mexicanos

El pasado 28 de agosto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos informaron en un comunicado sobre el uso de un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos que volaban cerca de la frontera entre Texas y México.

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Los drones fueron clasificados como una amenaza física para el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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En el operativo se utilizó por primera vez el Láser de Alta Energía Multipropósito(AMP-HEL, por sus siglas en inglés) para neutralizar drones vinculados a cárteles.

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EU despliega "drones avanzados" para patrullar su frontera sur (24/01/2026). Foto: X (@USEmbassyMEX)

Drones son usados para vigilar a autoridades y facilitar tráfico de migrantes

Un día después, el gobierno mexicano dijo que los tres drones eran usados por traficantes de migrantes para vigilar a las autoridades norteamericanas y subrayó que los derribos ocurrieron en suelo estadounidense, en el contexto de operaciones “espejo” realizadas por fuerzas de ambos países en la frontera.

Estos “operativos espejo” se realizan desde hace cinco años en distintos puntos de la frontera de 3 mil 100 kilómetros y tienen como objetivo combatir el tráfico de personas, drogas y armas, de acuerdo con las autoridades responsables.

Las acciones conjuntas se intensificaron tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien colocó el combate a la migración irregular y al tráfico de fentanilo entre sus principales prioridades.

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¿"Guerra de drones" en la frontera entre México y EU?

A principios de año, Estados Unidos anunció una medida inédita: el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, debido a la presencia de drones de un cartel mexicano.

El espacio aéreo fue reabierto solo unas horas después de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció un cierre de 10 días que hubiera suspendido todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto.

Sin embargo, encendió las alertas y dejó clara la preocupación que existe en el gobierno de Estados Unidos por el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos.

Durante una comparecencia ante el Senado, el año pasado, Steven Willoughby, subdirector del programa contra drones del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que casi todos los días los cárteles utilizan drones para intentar introducir drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México y vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Apenas en agosto pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descartó la existencia de una “guerra de drones” en la frontera entre México y Estados Unidos, así como una incursión de aeronaves no tripuladas empleadas para vigilar a agentes fronterizos en territorio estadounidense.

Lo anterior luego que EL UNIVERSAL publicó que el vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, ha visto cómo los traficantes de personas —que ahora son parte del Cártel de Sinaloa- se han diversificado con el uso de nuevas tecnologías, como drones, en la frontera sur con México.

En ese entonces, la dependencia señaló que de acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), durante 2025 y 2026 no se han registrado aseguramientos de drones vinculados con actividades ilícitas en la zona fronteriza de Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona. *Con información de Daniela Wachauf y Eduardo Dina

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