La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para promover una representación cartográfica mundial más fiel al tamaño real de los continentes, presentada por Togo y varios países africanos.

La resolución, apoyada por 164 países frente a uno en contra, Estados Unidos, y seis abstenciones, promueve el abandono progresivo de la proyección cartográfica conocida como Mercator, utilizada desde 1569, en favor de modelos como "Equal Earth", diseñado en 2018 para representar de forma más precisa la superficie de los continentes.

Solo Estados Unidos se opuso a la resolución, mientras que otros seis países se abstuvieron. La iniciativa fue impulsada por Togo.

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Aunque la resolución no prohíbe la utilización de Mercator, busca que la ONU y agencias como la Unesco pasen a usar la proyección "Equal Earth", que "ofrece una representación más precisa" del tamaño de los continentes, según se detalla en el documento.

Además, insta a los Estados Miembros, organizaciones internacionales y otras entidades a que adopten y difundan este diseño.

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Mapa actual, "visión desequilibrada de la geografía mundial"

El ministro de Exteriores de Togo, Robert Dussey, aseguró ante la Asamblea General que las proyecciones cartográficas utilizadas en manuales académicos, medios de comunicación, plataformas digitales y diversos documentos oficiales "no reflejan fielmente la superficie real de los continentes".

"Su uso con fines generales de información o educación sigue incidiendo de forma duradera en la percepción que generaciones enteras tienen de nuestro mundo", destacó.

Según Dussey, estas percepciones han contribuido a "minimizar de forma simbólica el tamaño de África y de otras regiones, generando una visión desequilibrada de la geografía mundial".

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"Los mapas no son únicamente herramientas geográficas. Dan forma a nuestro entendimiento del mundo, orientan la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. Así pues, nunca son neutrales", expresó.

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Por ello, corregir los mapas significa "apostar por la fidelidad de los hechos, reconocer que todas las regiones del mundo merecen ser representadas de forma fiable, fidedigna y con dignidad y transmitir a las generaciones futuras una imagen más justa, equilibrada y realista del mundo".

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Por su parte, la delegación de Estados Unidos argumentó durante la sesión que el país entiende la resolución "como algo indisociable de un proyecto ideológico más radical y amplio" y criticó que la Asamblea General "esté debatiendo cuestiones de mapas del siglo XIX hablando de reparación y justicia cognitiva".

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