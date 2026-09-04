La Marina Armada, en conjunto con la FGR y la SSPC, localizó e inhabilitó tres laboratorios clandestinos ligados a la facción de “Los Chapitos” en los que se aseguraron alrededor de 16.8 toneladas de aparente metanfetamina, en tres acciones diferentes realizadas en la capital de Sinaloa.

La Marina Armada, la FGR y la SSPC inhabilitaron tres laboratorios clandestinos ligados a “Los Chapitos”, en la comunidad de Corralejo, Sinaloa, en los que había 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina, 4 mil 350 litros de precursores y 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas. Foto: Semar

En el operativo más relevante, efectuado ayer resultado de trabajos de inteligencia naval en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, el personal de la Armada ubicó un laboratorio con una superficie aproximada de 5 mil 700 metros cuadrados en inmediaciones de la comunidad Corralejo, en el que se detectaron 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción.

🔴 La Marina, en conjunto con la FGR y SSPC, localizó e inhabilitó tres laboratorios clandestinos en Sinaloa, en los que aseguraron más de 16 toneladas de metanfetamina. #VIDEO: Especial 📹 pic.twitter.com/To8l2FDxWX — El Universal (@El_Universal_Mx) September 4, 2026

Así como 4 mil 350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual; 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para su elaboración.

La Marina Armada, la FGR y la SSPC inhabilitaron tres laboratorios clandestinos ligados a “Los Chapitos”, en la comunidad de Corralejo, Sinaloa, en los que había 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina, 4 mil 350 litros de precursores y 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas. Foto: Semar

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Por su capacidad y volumen de producción, es el segundo laboratorio clandestino de mayor magnitud inhabilitado en lo que va de la presente administración, informó la Secretaría de Marina (Semar) en un comunicado.

De acuerdo con estimaciones de la dependencia, su neutralización representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad operativa, logística y financiera.

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La Marina Armada, la FGR y la SSPC inhabilitaron tres laboratorios clandestinos ligados a “Los Chapitos”, en la comunidad de Corralejo, Sinaloa, en los que había 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina, 4 mil 350 litros de precursores y 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas. Foto: Semar

En otra acción, los elementos de la Armada, FGR y SSPC inhabilitaron en el mismo sitio de la zona rural de la capital sinaloense una instalación de aproximadamente 800 metros cuadrados, donde fueron asegurados 300 kilogramos de metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de diverso equipo empleado para la producción de sustancias ilícitas.

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En tanto, en el poblado de Corral de Viejo, los efectivos localizaron un laboratorio de alrededor de 450 metros cuadrados, en el que se aseguraron 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 200 litros de químicos y mil 750 kilogramos de sustancias de uso dual, así como quemadores, tinas, motogeneradores, básculas y otros implementos de trabajo.

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La Marina Armada, la FGR y la SSPC inhabilitaron tres laboratorios clandestinos ligados a “Los Chapitos”, en la comunidad de Corralejo, Sinaloa, en los que había 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina, 4 mil 350 litros de precursores y 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas. Foto: Semar

La Secretaría de Marina destacó que las tres instalaciones comprendían una superficie aproximada de 6 mil 950 metros cuadrados. Los laboratorios y materiales asegurados quedaron registrados en las carpetas de investigación correspondientes y fueron inhabilitados conforme a los protocolos establecidos, con la intervención de la autoridad ministerial competente, indicó la dependencia.

Agregó que con los cinco laboratorios inhabilitados por Marina en las últimas semanas, se han retirado de circulación aproximadamente 18.2 toneladas de metanfetamina, así como 10 toneladas y 6 mil 845 litros de precursores químicos, lo que representa una afectación económica y financiera superior a 400 millones de dólares a las organizaciones delincuenciales

La Marina Armada, la FGR y la SSPC inhabilitaron tres laboratorios clandestinos ligados a “Los Chapitos”, en la comunidad de Corralejo, Sinaloa, en los que había 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina, 4 mil 350 litros de precursores y 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas. Foto: Semar

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