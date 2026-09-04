Francisco Reséndez Novoa, destacado actor, locutor y director de doblaje mexicano, conocido artísticamente como "Don Paco", murió el pasado 2 de septiembre de 2026 a los 85 años.

La noticia fue confirmada públicamente el 3 de septiembre por medios y canales especializados en animación. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa de su muerte por parte de su familia o allegados.

La partida de Reséndez Novoa generó muestras de respeto y luto dentro de la industria del entretenimiento en América Latina, donde dejó una importante huella gracias a una trayectoria de más de 60 años.

¿Quién fue Francisco Reséndez, "Don Paco"?

Uno de los trabajos por los que Francisco Reséndez es especialmente recordado es por haber prestado su voz al famoso perro Scooby-Doo en distintas series y películas animadas, principalmente durante la década de los 80.

Lee también "Nuestras voces", el legado cultural del doblaje

Su trayectoria también se desarrolló detrás de los micrófonos. Fue director de doblaje de las primeras ocho temporadas de "Los Simpson", una etapa considerada fundamental en la adaptación de la serie para el público latinoamericano.

[Publicidad]

En años posteriores, "Don Paco" también conquistó a nuevas generaciones de espectadores gracias a su participación en producciones de anime. Entre sus personajes se encuentra el comandante Dot Pixis de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin") y Makarov Dreyar de "Fairy Tail".

Su trabajo como director de doblaje incluyó además la serie animada "¡Oye Arnold!"; a lo largo de su carrera estuvo al frente de importantes estudios de grabación, entre ellos Audiomaster 3000, donde trabajó hasta 2001, y Central Entertainment.

El mundo del doblaje también estuvo presente en su entorno familiar, Francisco Reséndez era primo de la actriz de doblaje Vicky Burgoa, quien también falleció y dejó una trayectoria reconocida dentro de esta industria.

[Publicidad]

Con más de seis décadas dedicadas al doblaje, la locución y la dirección, "Don Paco" se convirtió en una de las voces que acompañaron a varias generaciones de espectadores en México y América Latina.

Lee también Muere la actriz de doblaje Nancy MacKenzie, la icónica voz detrás de Marge Simpson

rad