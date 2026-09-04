Ciudad de México, 4 sep (EFE).- El exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau, aconsejó a México actuar en unidad y "no caer en la trampa" frente a las presiones de Washington en el marco de la revisión del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que rige los intercambios económicos de las tres naciones norteamericanas.

El pronunciamiento de Trudeau ocurrió este viernes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde participó como ponente en el encuentro anual 'México Siglo XXI' de la Fundación Telmex Telcel, del magnate mexicano Carlos Slim.

Al ser preguntado durante su intervención sobre cómo enfrentar a un "abusador" en la mesa de negociación internacional, el exprimer ministro señaló que en su trayectoria aprendió la importancia de "desescalar, mantener la calma y no caer en la trampa ni en provocaciones" frente a posturas o exigencias unilaterales.

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Trudeau recordó las presiones sobre el acuerdo en 2018 y "Canadá simplemente se fue del trato" para no ceder ante imposiciones del vecino país.

"Salir del trato, aunque pudiera doler, fue muy importante, eso hicimos y seis meses después llegamos a un acuerdo mucho mejor", enfatizó el líder canadiense al asegurar que "eso es lo que el Gobierno de Canadá está haciendo ahora mismo" en las negociaciones comerciales.

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Trudeau destaca cooperación "histórica" entre México y Canadá

El político recordó también que durante las complejas negociaciones que dieron origen al pacto trilateral en 2018, Ottawa y Ciudad de México trabajaron de manera sumamente cercana para evitar que presiones externas fragmentaran al bloque y para garantizar un esquema equitativo para toda la región.

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"No existe el ganar-perder en política internacional", afirmó Trudeau, quien añadió que cuando un trato no beneficia a todos los países involucrados "hay consecuencias que hacen que el ganador termine perdiendo".

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Trudeau destacó la histórica cooperación bilateral al asegurar que los Gobiernos canadienses y mexicanos "siempre trabajan juntos y de manera muy positiva" para blindar el dinamismo económico de Norteamérica frente al proteccionismo.

"Van a ser capaces de seguir manteniéndose fuertes, proteger y mejorar el éxito de los tres países", afirmó Trudeau, quien se mostró esperanzado ante el contexto internacional actual.

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¿Cómo van las negociones trilaterales del T-MEC?

Tras el arranque formal de la primera revisión del T-MEC, el pasado 1 de julio de 2026, las negociaciones trilaterales se encuentran fracturadas ante la decisión de Estados Unidos de negar la extensión automática del pacto por 16 años y activar en su lugar un mecanismo de revisiones anuales para exigir mayores concesiones.

El proceso atraviesa su momento más crítico, tras el colapso de las conversaciones entre Washington y Ottawa, provocado por la imposición de aranceles estadounidenses del 50 % al acero y aluminio canadiense y la posterior respuesta recíproca de Mark Carney.

En tanto, el Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum ha optado por mantener el diálogo bilateral para proteger la certidumbre jurídica de sus exportaciones antes de la cuarta ronda de negociaciones en Washington.

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