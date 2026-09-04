La instalación de cámaras de videovigilancia del C5 por alcaldías durante la presente administración ha sido diferenciada debido a que algunas zonas no tenían cobertura, otras son de alta incidencia de emergencia y se consideraron las demandas ciudadanas recogidas por los programas Casa por Casa, Zócalo Ciudadano, Tótem por Tótem y lo acordado en los Territorios de Paz e Igualdad.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de octubre de 2024 a la proyección para diciembre de este año, se habrán instalado 39 mil 454 cámaras a lo largo de las 16 alcaldías, sin embargo, no todas recibirán el mismo número de aparatos.

Iztapalapa encabeza la lista de las demarcaciones que más cámaras aumentarán ya que para diciembre próximo tendrá 14 mil 636 lentes más, un aumento del 42.4 %; mientras que Gustavo A. Madero tendrá 14 mil 349 más, un aumento del 44.7 % y Tlalpan tendrá 10 mil 347 más, equivalente al 60.3 %.

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La cuarta alcaldía con más cámaras nuevas es Cuauhtémoc con 10 mil 221 más, equivalente a 40.1 %; Álvaro Obregón tendrá 9 mil 062 más, un aumento del 57.8 %; Coyoacán poseerá 8 mil 231 más, un alza del 59.1 % y Venustiano Carranza obtendrá 6 mil 785, un 48.7 % más.

Mientras que en Benito Juárez se habrán instalado 6 mil 764 más, un crecimiento del 51.4 %, en Miguel Hidalgo habrá 6 mil 431 cámaras más, un crecimiento del 32.8 %; en Xochimilco habrá 5 mil 884 lentes más, un alza del 63.4 % y en Azcapotzalco tendrán 5 mil 783 cámaras, un crecimiento del 33.6 %.

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La alcaldía Tláhuac poseerá 5 mil 221 lentes más, equivalente al 44.2 %; en Iztacalco se sumarán 4 mil 887 más, un alza del 46.9 %; en Magdalena Contreras habrá 2 mil 924 más, el 69.7 % más; en Cuajimalpa tendrán 2 mil 736 más, igual al 55.6 % más y en Milpa Alta se habrán instalado 2 mil 335 más, un alza del 88.2 %.

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