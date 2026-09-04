Los zombis y los hombres de las cavernas son los protagonista de las dos recomendaciones de la semana. Por esta ocasión no se tratan de producciones hollywoodenses, sino de una coreana, uno de los países más pródigos en cine de terror, así como de una mexicana, teniendo como respaldo el sello animado de Huevocartoon.

"Zona Cero"

La nueva apuesta coreana de terror y el mundo zombi. Yeon Sang-ho, director de "Tren a Busan", llega con esta nueva historia que en Cannes levantó ámpula y muchos sustos entre el público.

Todo se desarrolla en un edificio de más 30 de pisos en el centro de Seúl, donde estala un brote masivo de una infección desconocida, que obliga en minutos a poner todo en cuarentena y a un grupo de sobrevivientes tratando de salir de ahí.

El problema es que los muertos vivientes son una especie distinta: no son los clásicos que caminan lentamente o que se abalanzan a la víctima en grupo por instinto, sino que muestran una evolución casi humana.

Al principio los infectados se desplazan en cuatro patas, pero conforme avanza el brote, se incorporan sobre dos piernas y desarrollan la capacidad de identificar a los sobrevivientes y coordinar ataques en grupo.

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El propio realizador ha dicho que concibió a estos seres no como productos de la fantasía, sino como manifestaciones de la inteligencia colectiva afectada por una era de intercambio acelerado de información. “La pregunta que quiero se haga la gente cuando acabe la película, es ¿qué nos hace humanos?”, expone.

IMDB

Es la tercera película del realizador en el universo zombi: si en "Tren a Busan" todo se desarrollaba en uno de esos transportes a toda velocidad; en "Península", ubicada cuatro años después de ese acontecimiento, la capital coreana lucía destruida.

La diferencia con ellas es que, ahora, hay mano humana en ese virus que busca que toda la humanidad entre a otra faceta evolutiva.

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Y contrario a lo que ahora es normal en el cine, la producción decidió construir sets para albergar espacios idóneos para un edificio de 33 pisos, con todo lo que eso conlleva. Se privilegió lo real sobre el CGI, de lo que hay poco.

Por cierto que la cinta representa el regreso al cine de la actriz Jun Ji-hyun, una de las más queridas de su país natal y conocida por "Blood: the last vampire".

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"Gungo y los Juegos Cavernícolas"

La compañía mexicana de animación Huevocartoon deja por un momento a los eternos y simpáticos huevos para meterse al universo prehistórico.

Los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio decidieron ahora contar la historia de un joven cavernícola, sin fuerza física y al parecer sin grandes dotes de inteligencia, que es desterrado por problemas que tiene su padre, el rey de la tribu.

En la historia creada por Rodolfo Riva Palacio y su hermano Gabriel, Gungo debe aprender a cazar y a asumir deberes en su tribu. Foto: Videocine

Para poder regresar debe competir en los juegos más “crueles” de la época, como el tratar de transportar un huevo a la meta, esquivando golpes con macana, mordidas y todo tipo de violencia por parte del equipo contrario.

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Cuenta con las voces de, entre otros, Joaquín Cosío, Silvia Navarro, Daniel Sosa, Karen Torres, Humberto Vélez y Mario Filio.

La cinta combina la técnica de animación 3D y 2D, con algo de CGI. Ya cuenta con estreno en España, país coproductor. Y ya hay ideas para la secuela.

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