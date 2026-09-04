Este viernes se dio el debut de Santiago Giménez con el FC Porto frente al Moreirense en la Liga de Portugal, para así vivir sus primeros minutos como futbolista del gigante portugués.

El jugador mexicano ingresó al terreno de juego al minuto 75 y tomó el lugar de André Silva, su competencia directa por el puesto en la punta del ataque del Porto.

Durante su estancia en el campo, el delantero tricolor sumó un par de acciones que dejaron ver su hambre por anotar y el buen movimiento que tiene fuera del área, lo que hizo ver a la afición portuguesa que no es solamente un rematador.

Lee también Liga MX: ¿Cuáles partidos de la Jornada 7 del Apertura 2026 se transmitirán por televisión abierta?

Sus dos jugadas de mayor peligro ocurrieron en el tiempo añadido. En el 91', Giménez tomó el esférico fuera del área, armó la pierna izquierda y sacó un disparo cruzado que obligó al lance de André Ferreira, quien impidió el debut soñado para el tricolor.

¡SANTI QUISO SORPRENDER!🔥



Disparo que logra controlar André Ferreira en la primera del mexicano pic.twitter.com/cqeya14HLV — Claro Sports (@ClaroSports) September 4, 2026

Un par de minutos después, el 'Bebote' volvió a hacer una jugada individual que lo dejó dentro del área grande rival y terminó con un disparo de pierna derecha que también fue atajado por el guardameta.

[Publicidad]

El Porto sí sufrió para poder sacar esta victoria en la Jornada 5 de la Liga de Portugal. Los visitantes se pusieron al frente en el minuto 20, obligando a los Dragones a remontar. En el 37' apareció el descuento por parte de Bednarek y, para el 58', William Gomes le dio la victoria a los suyos.

Santiago Giménez y el Porto enfrentarán el próximo 8 de septiembre al Manchester City en la primera jornada de la UEFA Champions League.