Luego de respaldar a Paulo Emilio García, nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el partido tiene posibilidades de conquistar 15 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las próximas elecciones de 2027, de acuerdo con las mediciones internas de la 4T.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena aseguró que el partido se encuentra bien posicionado en la capital y señaló como objetivos prioritarios la recuperación de la alcaldía Cuauhtémoc, además de mantener una disputa cerrada por la alcaldía Coyoacán y Miguel Hidalgo.

“Tenemos todas las posibilidades de conquistar y de gobernar en el 2027, aproximadamente 15 de las 16 alcaldías de nuestra ciudad (...) tenemos la seguridad de la recuperación absoluta de Cuauhtémoc”, declaró.

Sobre la posibilidad de que los actuales alcaldes de la 4T busquen permanecer en el cargo, Ramírez Cuéllar explicó que la elección de 2027 será la última en la que estará permitida la reelección de alcaldes y diputados, ya que recordó que la prohibición de la reelección entrará plenamente en vigor en 2030.

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El legislador de Morena aseguró que el partido se encuentra bien posicionado en la capital. 04/09/2026. | Foto: Leonardo Lugo.

“2027 es un año donde por última vez hay posibilidades de reelegir alcaldes. Esta será la última elección que tengamos en el país; después, 2030, queda totalmente prohibido”, explicó.

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En este sentido, el diputado federal señaló que quienes pretendan reelegirse dentro de Morena deberán someterse a los mecanismos de selección del partido y cumplir con determinados criterios. Entre ellos, mencionó la necesidad de ganar las encuestas internas, además de no tener vínculos con fuentes ilegítimas de recursos ni con personas relacionadas con actividades criminales.

“Todos los que quieran reelegirse tienen que pasar por la aduana y por el compromiso de ganar la encuesta”, recalcó.

Morena confirma alianza con el Partido Verde en CDMX rumbo a 2027

Morena mantendrá la coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las elecciones de 2027 en la Ciudad de México, afirmó la senadora morenista Guadalupe Chavira, quien destacó que la alianza ha permitido obtener resultados electorales favorables y fortalecer el posicionamiento de la llamada Cuarta Transformación en la capital.

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En conferencia de prensa, la senadora detalló que existe la intención de mantener la coalición con el PVEM y el Partido del Trabajo (PT), pues consideró que la coordinación entre las tres fuerzas políticas ha sido clave para avanzar electoralmente, pese a que en meses pasados, el secretario general del Verde, Jesús Sesma, dijo que “no hay ninguna relación” con Morena.

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“La coalición va (en las próximas elecciones)… hasta donde sé, que estuvimos también con Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde a nivel nacional, que es compañera mía, senadora de la ciudad por las siglas del Partido Verde, del Partido Morena y del PT. Así es que nosotros vamos a insistir y así va a ser que la coalición se mantenga porque eso es lo que nos ha dado buenos logros y buenos, sobre todo, posicionamiento”, declaró.

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El 14 de abril pasado, el secretario general del Verde, Jesús Sesma, dijo en conferencia de prensa en el Congreso CDMX que el partido se prepara para competir en solitario debido a la falta de relación política con Morena en la capital, ya que “no existen condiciones para construir una coalición, pues ni siquiera hay comunicación entre ambas fuerzas políticas en la ciudad”.

“Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay relación con Morena partido… No podemos llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo. Nos estamos preparando para ir solos en la contienda del 2027, no podemos estar esperando una antesala. Tenemos que darle la cara a quienes creyeron en nosotros”, señaló.

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