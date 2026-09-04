A una semana de que se cumpla el primer aniversario de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el memorial que se colocó en el lugar está casi abandonado.

Lo que en los días y semanas posteriores a la tragedia fue un punto de encuentro de vecinos y amigos de las víctimas, quienes lo convirtieron en altares con fotografías enmarcadas o pegadas con cinta, veladoras, flores frescas, imágenes religiosas, botellas de agua y mensajes escritos a mano, hoy aparece desdibujado.

En el lugar el pasto está crecido y las flores de papel cuelgan de hilos, algunas rotas. El memorial rinde homenaje a víctimas como Irving Carrillo y Laura Barrera, entre otras. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

La hierba cubre casi por completo la base de una cruz negra que resalta en el centro del memorial. Tallos secos y verdes se enredan entre las flores de papel blanco que alguna vez formaron un tendido limpio.

Lee también Velan a Aleyda Romero, víctima del multihomicidio en Atizapán; es trasladada al domicilio familiar, en Chalco

Restos de bolsas de plástico, botellas aplastadas y trozos de cartón se acumulan al pie del lugar. Nadie ha barrido recientemente, tampoco han cortado el pasto, regado por las lluvias que han caído con intensidad en las últimas semanas.

Imágenes del memorial por las víctimas que fallecieron tras la explosión de una pipa de gas debajo del puente de la concordia en Iztapalapa. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

El 10 de septiembre de 2025, a las 14:20 horas, el conductor de la pipa de Gas Silza perdió el control en la curva, golpeó el muro de contención y liberó casi 50 mil litros de gas LP. La deflagración mató a 32 personas.

[Publicidad]

Sobre la lámina negra de la cruz se lee con claridad la frase que los vecinos de Lomas de Zaragoza colocaron: “Por todos nuestros hermanos sin hogar a los que no reconocieron, los desaparecidos, los que salieron de casa y no pudieron regresar, nuestros familiares y amigos. Descansen en paz 10-09-25 Cuasiparroquia Ntra. Señora de Guadalupe Lomas de Zaragoza”.

La deflagración mató a 32 personas. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

Lee también Balean a familia en Tepito; reportan dos menores heridos

A unos metros, un árbol sostiene la fotografía de un joven con gorra. “Siempre te recordamos”, escribió uno de sus seres queridos.

[Publicidad]

Alrededor, más flores de papel blanco cuelgan de hilos. Algunas ya perdieron la forma. Otras todavía se sostienen rotas.

Cadenas de flores de papel blancas cruzan el espacio; sin embargo, el viento y el tiempo las dejaron desordenadas. Ahí mismo se encuentran varios árboles que también se quemaron ese día. Nadie los ha derribado. En su corteza resquebrajada y en las ramas ennegrecidas quedan impresos, como cicatrices abiertas, los rastros de aquel fuego voraz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.