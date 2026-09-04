El partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León rechazó el intento de imposición de Jesús Cantú Escalante como nuevo secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, porque la simple propuesta genera dudas.

Advirtió que la autonomía de las instituciones electorales es fundamental para garantizar certeza, imparcialidad y procesos en igualdad de circunstancias para todos los partidos políticos.

MC explicó que Cantú Escalante ha sido vocero y miembro del cuarto de guerra de la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, funcionario del gobierno morenista, trabajando incluso con Tatiana Clouthier Carrillo, una de las aspirantes a la gubernatura de Nuevo León por ese movimiento.

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"Su afiliación partidista, la lucha que dio en la campaña presidencial contra los partidos opositores a la autodenominada Cuarta Transformación y la cercanía con la dirigencia de Morena echan por tierra la garantía de imparcialidad que debe regir una elección. Por eso exigimos que, al interior del Consejo General del IEEPC, en aras de su autonomía e independencia, se analice el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva y evitar con ello descalificar el proceso electoral que está por arrancar en Nuevo León”, alertó.

Jesús Cantú Escalante, trabajando incluso con Tatiana Clouthier. | Foto: Redes sociales de Tatiana Clouthier.

La propuesta será votada por el Consejo General del organismo electoral este viernes, en medio de cuestionamientos por la relación profesional y política del aspirante con Tatiana Clouthier, quien busca la Coordinación de la Transformación en Nuevo León y es mencionada rumbo a la gubernatura de 2027.

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Cantú Escalante cuenta con una trayectoria dentro del servicio público y durante la administración federal ocupó un cargo en la Secretaría de Economía, cuando Clouthier se encontraba al frente de esa dependencia.

El vínculo entre ambos no se limita a esa etapa. Existen antecedentes públicos de colaboración y cercanía dentro de distintos espacios de carácter político y público, por lo que su eventual incorporación a la estructura del organismo electoral ha generado dudas sobre el perfil de independencia que debe caracterizar a quien ocupe la Secretaría Ejecutiva.

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Cuando Clouthier fue secretaria de Economía en el gobierno federal, integró a Jesús Cantú en su equipo. | Foto: Especial.

El tema adquiere particular relevancia por el momento político en el que se plantea la designación. El IEEPCNL tendrá a su cargo tareas fundamentales en la preparación y conducción del proceso electoral de 2027, cuando Nuevo León renovará la gubernatura, además de otros cargos de elección popular.

La Secretaría Ejecutiva, cargo al que aspira Cantú, ocupa una posición estratégica dentro de la operación del instituto, al participar en la coordinación de diversas actividades relacionadas con la organización de los procesos electorales.

A Cantú Escalante también se le ha señalado públicamente como integrante del entorno cercano de Clouthier rumbo al escenario político de 2027. Estos señalamientos han colocado su eventual designación bajo mayor escrutinio, particularmente por tratarse de un cargo que tendrá participación directa en la organización del próximo proceso electoral local.

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La discusión no se limita, por tanto, a la trayectoria profesional del aspirante, sino a la percepción de imparcialidad que debe generar el órgano electoral frente a los distintos actores políticos que participarán en la contienda.

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JACL/cr