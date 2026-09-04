El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que el partido perfila una estrategia de unidad en la alcaldía Cuauhtémoc de cara a la próxima contienda electoral del 2027, ya que el próximo lunes, distintos perfiles del partido se reunirán para analizar el escenario político en la demarcación.

En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar, adelantó que en el encuentro participarán la diputada Dolores Padierna, Armando Contreras y Emilio del Villar, con el objetivo de alcanzar una actuación unificada entre los distintos grupos del partido. Y es que dichos perfiles han sido cercanos a la alcaldía, junto a Dunia Ludlow y Arturo Ávila.

Dolores Padierna y Emilio del Villar asistirán a la reunión. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

“Todos nos vamos a unificar. El próximo lunes estará la diputada Dolores Padierna, Armando Contreras, Emilio del Villar, donde sea, a todos nos vamos a unificar para garantizar una actuación unificada. Hay un respeto absoluto más allá de las divergencias con Alejandro, hay un respeto absoluto”, expresó.

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La Cuauhtémoc no es la “joya de lo corona” en la CDMX

Guadalupe Chavira de la Rosa, asegura que la Cuauhtémoc no es la joya de la corona. Foto: Especial

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, sostuvo que Cuauhtémoc no debe ser considerada como una “joya de la corona”, pues afirmó que todas las alcaldías tienen la misma relevancia para la 4T. Consideró que se ha sobredimensionado el peso político de la Cuauhtémoc y afirmó que la prioridad debe ser construir acuerdos internos antes de definir candidaturas.

“Yo creo que no es ninguna joya de la corona porque todas las alcaldías son importantes para la ciudad. Me parece que le hemos dado un peso a la Cuauhtémoc como si fuera un parteaguas, creo que es un enfoque equivocado. Me parece que lo que nosotros estamos planteando es sobre todo ir en unidad”, expresó.

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“Sí, creo que hay condiciones y se hace esa prioridad de ir en unidad y de buscar el mejor perfil, porque conozco bien a Alessandra Rojo de la Vega, fuimos diputadas locales juntas y sabemos que hay mucha, mucha tela de dónde cortar, pero lo que vamos a hacer es primero construir el piso de unidad en la Cuauhtémoc y en todas las alcaldías para poder fortalecer y dar buenos resultados”, agregó.

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Aunque la senadora insistió en que la estrategia contempla las 16 alcaldías, reconoció que Benito Juárez representa uno de los principales retos para Morena, ya que “está muy disputada, es una realidad. En algún momento, con la compañera Leticia Varela, estuvimos a nada de que se ganara esa alcaldía. Entonces creo que es importante también reconocer (...) ustedes han sido parte de dar a conocer el despojo, que es lo que vive todos los días la alcaldía de Benito Juárez”.

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“Los abusos que ha hecho en complicidad la alcaldía, porque tiene que haber, pues, con todo el proceso de fraude procesal donde están involucradas autoridades de las alcaldías, y eso es histórico. La alcaldía particularmente de Benito Juárez es líder en esos temas. Entonces me parece que vamos a hacer un ejercicio de revisión y buscar los mejores perfiles”, recalcó.

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