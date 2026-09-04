El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió con el expresidente de México, Vicente Fox Quesada (2000-2006), quien acudió al encuentro acompañado por integrantes de la asociación civil, donde llamaron a construir un frente ciudadano en defensa de la democracia.

Durante la reunión, celebrada en el Salón Presidentes de la sede nacional de dicho partido político, dialogaron acerca de la situación política que atraviesa el país, los desafíos para la democracia, la defensa de las instituciones y las libertades, así como la importancia de fortalecer los contrapesos y la participación ciudadana.

El senador y líder priísta expresó su reconocimiento a la trayectoria democrática del exmandatario federal y destacó la importancia de construir espacios de diálogo entre fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que coinciden en la defensa de la democracia, las libertades y las instituciones.

Vicente Fox, expresidente de México por el PAN, se reunión con el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno (04/09/2026) Foto: @alitomorenoc

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Expuso que México necesita una oposición firme, responsable y con capacidad para sumar a quienes quieren un país democrático, plural y con instituciones sólidas. Señaló que las diferencias políticas son naturales, pero existen causas que requieren coordinación y apertura con la finalidad de construir acuerdos.

Moreno y Fox hicieron un llamado a sumar esfuerzos y voluntades entre ciudadanos, organizaciones y fuerzas políticas democráticas. Plantearon la necesidad de ampliar la participación de la sociedad y generar coincidencias que permitan construir una alternativa para el país, poniendo por delante la defensa de la democracia y las libertades.

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El expresidente Vicente Fox destacó la importancia de mantener el diálogo y de convocar a más mexicanos a participar activamente en la vida pública del país. En ese sentido, subrayó que Alma de México continuará impulsando la organización y participación ciudadana, así como el encuentro con distintos actores políticos y sociales.

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La dirigencia nacional del PRI agradeció la visita del exmandatario federal y de los integrantes de Alma de México, y reiteró su disposición para mantener el diálogo con organizaciones civiles, ciudadanos y liderazgos políticos comprometidos con la Constitución, las instituciones, las libertades y la democracia.

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En la reunión participaron, por parte de Alma de México: Vicente Fox Quesada, expresidente de México; Juan Carlos Romero Hicks; José Luis Salas Cacho; Rodolfo Elizondo; José Espina; Víctor Guerrero Chávez, y Juan Hernández.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional participaron: Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI; Manuel Añorve Baños, Coordinador de los Senadores del PRI; y Rubén Moreira Valdez, Coordinador de los Diputados del PRI.

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