La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que fue detenido un cuarto participante en los hechos registrados en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, así como en un diverso asunto de homicidio intencional ocurrido recientemente en la capital del Estado.

Los hechos ocurrieron la noche del 28 de agosto, cuando sujetos, integrantes de un grupo criminal, ingresaron al CUM e incendiaron un ring donde estaba previsto realizar el espectáculo "Noche Suprema" con influencers y boxeadores.

El cuarto detenido con relación a los hechos se encuentra puesto a disposición del Agente del Ministerio Público quien en su momento lo pondrá a disposición del Juez de Control.

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Los hechos ocurrieron la noche del 28 de agosto, cuando sujetos ingresaron al CUM e incendiaron un ring donde estaba previsto realizar el espectáculo "Noche Suprema" con influencers y boxeadores.| Foto: Especial.

Asimismo, en las próximas horas, las tres personas aseguradas previamente por estos mismos hechos serán puestos a disposición del Juez correspondiente, ante quien se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación para definir su situación jurídica.

Una vez que se formule la imputación ante el Juez, se dará la información detallada de dichas personas sobre los hechos en los que se encuentran involucrados, respetando así el debido proceso y la presunción de inocencia.

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