Chilpancingo, Gro. - Niños y niñas de la comunidad de El Pescado, en la sierra de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, no pudieron comenzar el ciclo escolar debido a la violencia.

A través de un video difundido en redes sociales, niños y niñas pidieron a la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, que les garantice el derecho a la educación y que envíe a profesores.

En un comunicado, pobladores de El Pescado contaron que desde octubre del año pasado los niños y niñas se quedaron sin clases debido a que la violencia impide que los profesores puedan llegar a las comunidades.

Es decir, los niños y niñas casi cumplen un año sin clases.

Los niños y niñas casi cumplen un año sin clases. | Foto: Especial.

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“Esta dolorosa pero necesaria interrupción dejó a nuestros hijos sin el derecho constitucional de recibir educación durante gran parte del año. Al respecto, hacemos hincapié en que por ahora las tropas del Ejército Mexicano (SEDENA) y de la Guardia Nacional mantienen el control de la zona, brindando el resguardo necesario para que se pueda dar un retorno a las aulas”, pidieron los pobladores.

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Explicaron que el verdadero obstáculo que tienen en ese ejido para que los niños y niñas reciban clases ya no es la falta de condiciones en los planteles, sino la falta de profesores.

“Las escuelas de nuestras localidades carecen del personal docente necesario, lo que impide que este nuevo ciclo escolar pueda desarrollarse con normalidad y perpetúa el rezago educativo que nuestros niños ya arrastran desde el año pasado”, explicaron.

En julio, los pobladores de El Pescado denunciaron que la organización criminal La Familia Michoacana los atacó a balazos desde cerros y a través de drones.

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En julio, los pobladores de El Pescado denunciaron que la organización criminal La Familia Michoacana los atacó a balazos. | Foto: Archivo/Especial.

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En videos difundidos en redes sociales, un grupo de mujeres, ancianos y niños y niñas, refugiados en la clínica de salud, clamaron ayuda al gobierno federal y al del estado para detener los ataques armados de la Familia Michoacana.

El grupo de mujeres explicó que desde las 6 de la mañana de ese 8 de julio, comenzaron a atacarlos desde los cerros y con drones.

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“Ayuda, ayuda, nos están tirando; para que no digan que no hay pruebas”, dice una de las mujeres dentro de la clínica.

Mientras habla la mujer, se escuchan balazos al fondo.

La semana pasada, un grupo armado masacró a una familia en la comunidad serrana Cerro de la Lumbreras, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente.

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La violencia impide que los profesores puedan llegar a las comunidades. | Foto: ARchivo/ Especial.

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De acuerdo a testimonios de los pobladores, a las 4 de la mañana irrumpió en su comunidad el grupo armado y comenzaron a atacar a las viviendas.

El saldo fue de seis personas asesinadas; cuatro hombres fueron calcinados y dos menores murieron por las balas.

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Explicaron que el ataque se debió a que se negaron a venderles sus tierras. Detallaron que desde hace meses los han acosado para que les entreguen sus tierras y sus árboles.

El 21 de agosto, a la comunidad Los Bayados, en la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente, llegó un grupo armado y los atacó. Según el relato de una pobladora, el ataque duró ocho horas.

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JACL/cr