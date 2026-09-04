Pachuca.- El senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández rechazó un distanciamiento con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, luego de que fuera filtrada una conversación que sostuvo con el senador Adán Augusto López. Dijo que esta plática fue sacada de contexto.

Cuauhtémoc Ochoa indicó que hay comunicación con el gobernador Menchaca y una buena relación. “Siempre he tenido una excelente relación con él. Una conversación sacada de contexto y no hay mejor momento en el que yo tenga hoy contacto con él que como gobernador”.

Sobre cómo fue obtenida la fotografía en la que se muestra el intercambio de mensajes vía whats app con Adán Augusto, consideró que esa explicación la tiene que dar quien tomó la gráfica.

Insistió en que no hay confrontación con Julio Menchaca y dijo que se trata de quienes buscan generar una percepción de división contraria a la relación que mantienen. “Insisto, tengo una excelente relación con el gobernador”.

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De Menchaca también dijo que, además de ser su amigo, le tiene un enorme respeto. Asimismo, se refirió a la relación que mantiene con la senadora Simey Olvera, la cual, dijo, también transita en buenos términos.

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Sobre la definición de la candidatura, en la que tanto Ochoa como Simey Olvera buscan alguna postulación, y ante la posibilidad de que Hidalgo lleve a una mujer, el senador destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara. Recordó que en diciembre hubo entidades donde se plantearon modificaciones legislativas relacionadas con el género de las candidaturas y donde la mandataria federal fijó una postura al respecto.

Sobre la posibilidad de que aún se pueda postular a un hombre, indicó: “En la reforma constitucional marca cambio de género. La verdad es que yo no soy abogado. Habría que preguntarle a alguien que hizo la reforma”.

Y sobre la presencia del senador Adán Augusto López como coordinador de la Cuarta Circunscripción, a la que pertenece Hidalgo, y su posible influencia en el proceso electoral, destacó que viene como delegado regional para cumplir con las tareas del partido.

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