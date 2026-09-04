El próximo sábado 10 de octubre, Teletón llevará a cabo su edición 29 de recaudación nacional con el lema “Por eso te quiero Teletón”, con la cual contempla superar la meta de 426 millones 978 mil 716 + 1 peso, así como la meta de mil madrinas y patrinos que donen desde 11 pesos diariamente para ayudar a niñas y niños con discapacidad, cáncer y autismo.

“La meta del Teletón de este año, porque vamos a seguir adelante, es una meta doble: es un peso más de los 426 millones 978 mil 716. Y además una meta de padrinos por primera vez vamos a colocarla en el mismo nivel de importancia, la meta es superar mil padrinos, es decir, donadores recurrentes, no donadores de una sola vez. Teletón está cumpliendo casi 30 años y no es un proyecto que se haya cansado, no es un proyecto que haya envejecido, no es un proyecto que vaya lento, sino al contrario, cada vez va más rápido”, señaló Fernando Landeros Verdugo.

El presidente de la Fundación Teletón informó que, en caso de alcanzar dicha meta, se contempla la construcción de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en Minatitlán, Veracruz, cuyo objetivo es operar más de 20 años. En conferencia de prensa, se explicó que han sido atendidas 931 mil 204 personas desde la creación de esta iniciativa y mediante 25 CRITs, un Hospital Infantil de Oncología y un centro de autismo.

Rueda de prensa acerca de Teletón 2026, celebrada en el foro 11 de Televisa San Ángel. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“Hemos enfrentado críticas, dificultades y también momentos muy duros, pero todo, absolutamente todo ha valido la pena. Hoy estamos por llegar a un millón de personas atendidas y estamos a punto de inaugurar nuestro Centro Teletón número 29 en Colima, a unos cuantos días simplemente”, agregó Landeros Verdugo.

Celebridades se suman a colecta

Los Voceros Teletón —Claudia Lizaldi, Yordi Rosado, Héctor Sandarti, Arath de la Torre, entre otros— destacaron que más de 13 mil niños y niñas han recibido algún servicio, actualmente se atienden a 539 pacientes y se alcanzó un índice de sobrevida del 86%. Además, 7 mil 735 niñas y niños asisten al Centro Autismo Teletón y en los 28 centros del país.

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“Ahora vamos a hablar del sistema infantil Teletón, del sistema privado de rehabilitación infantil más grande del mundo, que hoy brinda atención a 39 mil niñas y niños con todos los CRITs juntos, con la tecnología más avanzada para que logren el mayor grado de movilidad y autocuidado, para que así puedan tener más independencia”, detallaron este viernes.

Rueda de prensa acerca de Teletón 2026, celebrada en el foro 11 de Televisa San Ángel. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Asimismo, el próximo 1° de octubre a las 11:00 horas, se inaugurará un acelerador de resonancia para radioterapia adaptativa en el Hospital Infantil Teletón de Oncología, en colaboración con Elektra y la Fundación Diez Morodo. Desde Televisa San Ángel, se presentó el Himno Teletón 2026, a cargo de la Banda El Recodo, quienes invitan a donar: “Porque cuando ayudas nos recuerdas lo que somos: Un pueblo que sabe amar”.

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Formas de donación

Este año, además del Boteo Teletón, la población podrá donar por medio de la página teleton.org, por transferencia bancaria a la CLABE 002180032100099991; en sucursales Banamex, Farmacias del Ahorro, Soriana y Financiera para el Bienestar; así como por CoDi, escaneando el QR desde aplicaciones bancarias y por teléfono llamando al 800 719 9999.

Fundación Teletón también invitó a sumarse como Padrino o Madrina Teletón con un donativo mensual desde $330, ya sea en padrinosteleton.org o llamando al 800 719 9999, opción 2. Las audiencias pueden seguir la cobertura del evento y sumarse a la conversación usando los hashtags #OrgullosamenteTercos, #Teletón2026 y #PorEsoTeQuieroTeletón.

Rueda de prensa acerca de Teletón 2026, celebrada en el foro 11 de Televisa San Ángel. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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En la edición anual, figuras reconocidas encabezarán la programación especial del 10 de octubre: Faisy, Galilea Montijo, Danielle Dithurbide, Claudia Lizaldi, Odalys Ramírez, Héctor Sandarti, Mariano Osorio, Yordi Rosado, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Legarreta, Nicola Porcella, Andrea Escalona, Arath de la Torre, Tania Rincón, Yanet García y Borja Voces, conductor de TelevisaUnivision, quien se suma por primera vez a la conducción de este evento.

Entre los invitados musicales confirmados se encuentran Yuri, Lucero, el elenco de Matilda El Musical y Luis Fonsi. La transmisión arrancará a las 8:00 horas con el programa Hoy desde Estudios Quarry. A las 11:00 horas continuará desde el Foro Teletón en Televisa San Ángel con ediciones especiales de Me Caigo de Risa, Piensa Rápido, La Rosa de Guadalupe, Juego de Voces y ¿Quién es la Máscara? y a las 21:00 horas cerrará de vuelta en Estudios Quarry con el Gran Cierre Teletón 2026, hasta la 1:00 de la madrugada.

Y se suman los Embajadores Teletón, una nueva generación del movimiento y que aportarán una energía enfocada a la juventud: Caín Guzmán, Witto González y Leo Pérez Torreblanca. También se espera la participación de 119 influencers y creadores de contenido, quienes invitarán a su público infantil a difundir el mensaje de concientización a la no discriminación.

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Rueda de prensa acerca de Teletón 2026, celebrada en el foro 11 de Televisa San Ángel. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“En la montaña de Guerrero, siguen escondiendo a los niños, para muchas familias (la discapacidad) es una especie de pecado o castigo de Dios. Así se sigue viendo hoy en el 2026 y es yendo con sacerdotes a preguntarles y nos dicen ‘esta mamá se vino a confesar de que tenía un niño con discapacidad’. Imagínense el mundo al revés, la barbaridad total, Y así hemos encontrado muchos niños en la montaña de Guerrero. Esto sigue pasando en nuestro país, por eso Teletón sigue aquí”, declaró Fernando Landeros.

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dft