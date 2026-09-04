Una de tantas imágenes que dejó el Mundial de 2026 para el futbol mexicano y para la afición fue el ingreso de Guillermo Ochoa en el partido frente a Chequia, cuando el marcador ya estaba 3-0 en favor del Tricolor.

“Los planetas se alinearon”, asegura Javier Aguirre, quien vivía entonces como director técnico su tercera Copa del Mundo. El Vasco asegura que no le regaló nada, para él, Paco Memo “se lo ganó”.

Durante el evento México Siglo XXl, en el Auditorio Nacional, el extécnico de la Selección Mexicana reveló la advertencia que le hizo al histórico exguardameta nacional antes y durante la justa mundialista.

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Guillermo Ochoa y Javier Aguirre durante el encuentro México vs Chequia. FOTO: IMAGO7

“Yo no soy de regalar nada y ellos dos (Rafael Márquez y Guillermo Ochoa) lo saben. Soy un tipo muy frontal y a veces me paso de serlo. Con Memo hablamos bien la situación y él sabía que si no estaba bien no iba a jugar, sé que hubiera sido el villano de la película, pero también sé que antes de Memo, de Rafa y de Javier está la Selección Mexicana”, declaró el Vasco Aguirre.

La forma en la que entrenó durante la concentración en el CAR, su compromiso y el respeto que imponía hacia sus compañeros fue lo que convenció a Javier de darle la oportunidad al exarquero del América, que además, vivía su sexta Copa del Mundo.

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“Memo merecía jugar, se lo merecía. Entrenaba como nunca lo había visto, fuerte, era el primero en llegar al gimnasio, ayudando en todo, parecía su primer Mundial y eso no podía pasarlo por alto, definitivamente. Él compitió lealmente con jugadores más jóvenes que él”, recordó.

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