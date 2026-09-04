La DEA declaró que "las autoridades mexicanas han desmantelado 8 laboratorios significativos de metanfetamina con la colaboración de la DEA". En un mensaje en X, la agencia dijo que estos decomisos "no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación de la DEA".

Al repostear un mensaje de Omar García Harfuch, secretario de seguridad federal, la DEA dijo que "este es el más grande hasta ahora: más de 16 toneladas de metanfetamina incautadas en Sinaloa. Estas operaciones demuestran el poder de la colaboración entre la DEA y México para interrumpir la producción de drogas sintéticas, cortar las cadenas de suministro y golpear las finanzas criminales".

Harfuch dijo en X que el complejo clandestino de Corralejo es el segundo más grande localizado durante el actual gobierno que se inició en octubre de 2024.

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Otros dos laboratorios clandestinos fueron descubiertos el 2 de septiembre en Corralejo y la comunidad vecina de Corral Viejo, en Sinaloa, donde elementos de la Armada mexicana y las fuerzas policiales incautaron 460 kilogramos de presunta metanfetamina, precursores y químicos, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Las autoridades no reportaron detenidos en las operaciones ni precisaron el grupo criminal al que pertenecían las instalaciones clandestinas.

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García Harfuch expresó que las operaciones se lograron gracias al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval “fortalecido con intercambio de información con agencias de Estados Unidos”.

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El desmantelamiento de los laboratorios en México fue reconocido por la DEA que señaló en su cuenta de la red social que los decomisos no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de la agencia antidrogas. “Estas operaciones demuestran el poder de la colaboración entre la DEA y México para interrumpir la producción de drogas sintéticas, cortar las cadenas de suministro y golpear las finanzas criminales”.

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In just over a week, Mexican authorities have dismantled 8 significant methamphetamine labs with DEA collaboration - seizures that would not have happened without DEA intelligence and investigative work. This is the largest yet: more than 16 tons of methamphetamine seized in… https://t.co/PqayFPupFO — DEA HQ (@DEAHQ) September 4, 2026

Hace tres semanas el ejército mexicano inhabilitó también en Culiacán, bastión del Cártel de Sinaloa, otro gran laboratorio clandestino y se aseguraron sustancias químicas empleadas para la producción de drogas.

De acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad federal, durante la administración de Claudia Sheinbaum se han localizado 2 mil 644 laboratorios clandestinos y se han incautado más de 132 toneladas de metanfetaminas.

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En febrero de 2024, la Armada mexicana decomisó en Sonora 41.3 toneladas de metanfetaminas en un laboratorio que fue considerado como el más grande descubierto durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El presidente Donald Trump ha mantenido constantes presiones hacia México para que incremente el combate a los cárteles de la droga y ha ofrecido apoyo a Sheinbaum para enfrentarlos en el territorio mexicano, pero la mandataria federal ha descartado esa opción y sólo ha aceptado el intercambio de información.

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dmt