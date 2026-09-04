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Un juez federal de Estados Unidos extendió la suspensión de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo, un nuevo giro en una disputa legal de cara a las elecciones intermedia de noviembre.
La jueza de distrito Indira Talwani emitió una medida cautelar que impide al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, debido a sus siglas en inglés) llevar a cabo un plan que, según sus críticos, restringiría la distribución de las papeletas de voto por correo.
La orden ejecutiva del mandatario estadounidense exigiría la elaboración de listas de votantes habilitados y que el servicio postal entregara las papeletas únicamente a esos electores.
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Talwani ya había emitido anteriormente una orden temporal con la intención de bloquear que el Servicio Postal implementara las restricciones. El gobierno estadounidense apeló ante la Corte Suprema para intentar que se levante la medida.
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dft/bmc
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