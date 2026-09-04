Después de un par de horas sin emitir su postura, el Piratas FC por fin rompió el silencio tras la muerte del jugador de 15 años Gael Uscanga Carranza durante el entrenamiento.

Alrededor de las 10 de la mañana, la prensa de Veracruz dio a conocer el fallecimiento del futbolista, una noticia que conmocionó al futbol mexicano y ocasionó una gran polémica.

Dentro de su comunicado, el equipo de la Liga de Expansión detalló que Gael era un "invitado del Plan Piloto de Fuerzas Básicas".

"Gael previo al inicio de la sesión y al inicio del calentamiento manifestó un malestar general, el área médica activó el protocolo, lo revisó y se comunicó a los servicios de emergencia y a su madre, la cual llegó a los pocos minutos por su hijo y solicitó el apoyo del cuerpo médico para el traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz", se lee en el documento.

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Asimismo, aseguraron que la familia del joven futbolista cuenta con todo el apoyo de la directiva del club veracruzano. "La familia Uscanga Carranza está recibiendo todo el apoyo de forma incondicional y permanente por parte de la institución".

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Comunicado de Piratas FC por muerte de su jugador / Foto: @Piratasfutbolfc en X

Liga de Expansión MX se pronuncia por muerte del jugador de Piratas FC

Por medio de redes sociales, la Liga de Expansión MX publicó un comunicado para lamentar el sensible fallecimiento del futbolista veracruzano.

"La LIGA BBVA Expansión MX lamenta profundamente el fallecimiento de Gael Uscanga Carranza, joven perteneciente al plan piloto de fuerzas básicas del Club Piratas FC".

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Además, aseguran han estado en contacto con la directiva del club de Boca del Río y también aseguraron que se guardará un minuto de silencio en los partidos de la Jornada 7 del circuito de plata.

"En memoria de Gael, la LIGA BBVA Expansión MX guardará un minuto de silencio durante los partidos que restan en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026."