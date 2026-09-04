Monterrey, NL. - El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) rechazó la propuesta para nombrar a Jesús Cantú Escalante como secretario ejecutivo del organismo, luego de que su posible designación generara cuestionamientos y una protesta previa afuera de las instalaciones.

La propuesta presentada por la presidenta del Instituto, Beatriz Adriana Camacho, no logró el respaldo de los integrantes del Consejo General, al obtener el rechazo de seis de los siete votos posibles.

La propuesta presentada por la presidenta del Instituto, Beatriz Adriana Camacho, no logró respaldo. 04/09/2026. | Foto: Especial.

Previo al inicio de la sesión extraordinaria, programada para las 17:00 horas, alrededor de 30 personas se manifestaron en el exterior del organismo con pancartas y consignas en contra de la eventual designación.

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Los inconformes cuestionaron la cercanía de Cantú Escalante con Morena y señalaron su relación laboral previa con integrantes de ese movimiento político, entre ellos Tatiana Clouthier, quien es mencionada como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León.

Personas se manifestaron en el exterior del organismo en contra de la eventual designación. 04/09/2026. | Foto: Especial.

Durante la sesión, representantes partidistas y consejeros también expresaron reservas sobre el perfil propuesto, particularmente por su trayectoria y vínculos con gobiernos emanados de Morena.

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Tras el rechazo, Adriana Camacho informó que corresponderá a la presidencia del organismo designar directamente a una persona encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, quien podrá permanecer en funciones por un periodo máximo de un año.

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