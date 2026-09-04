Las intensas lluvias en la capital del país continúan causando asombro entre los internautas, pues más allá de las afectaciones como los encharcamientos y el tráfico que se genera en la CDMX, el avistamiento de rayos está generando particular atención en redes sociales.

Ante ello, la lluvia del pasado jueves 3 de septiembre registró el avistamiento de rayos y tres potentes truenos que cimbraron la zona poniente entre las 18:25 y 18:32 horas.

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La ciudad se registran actividad eléctrica con vientos fuertes. Foto: Valente Rosas. EL UNIVERSAL

Potente rayo cae en CDMX durante tormenta

Tras capturar el momento exacto en que la ciudad fue iluminada por el destello de un rayo, un trueno presentó uno de los estruendos más largos al tener una duración aproximada de 20 segundos y quedó grabado frente al Ángel de la Independencia.

El video fue captado por medio de la red de Webcams de México y compartido por medio de redes sociales, donde los usuarios reaccionaron sorprendidos ante el sonido.

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Asimismo, un sismógrafo registró la sacudida provocada por la potencia de los truenos que hicieron vibrar puertas y ventanas en los hogares de los habitantes de distintas alcaldías.

Registro de los 3 rayos que cimbraron el poniente de la CDMX entre las 18:25 y 18:32 hrs del día de hoy.



Sismógrafo en Planta Baja (AM.R3A61)

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Sismógrafo en Sótano (AM.RB581) pic.twitter.com/MO8RXzzxcU — César Cabrera 🇲🇽 (@CesarCabrer4742) September 4, 2026

Las lluvias continuarán durante la noche en la capital

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan chubascos con actividad eléctrica durante esta noche en la CDMX y el Estado de México ocasionadas por la onda tropical número 36 y circulaciones ciclónicas en el noroeste del país.





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