Con la pronta llegada del otoño, los días comienzan a ser más frescos ante el cambio de temporada y las personas suelen pasar más tiempo dentro de casa, por lo que es una buen momento para renovar los espacios con plantas de interior que, además de aportar un toque natural y decorativo, logren contribuir a crear un ambiente más agradable y relajante.

Si estás buscando opciones fáciles de cuidar y que aguanten las bajas temperaturas, existen diversas plantas para interior que pueden adaptarse a diferentes condiciones de luz y espacios. Por ello, a continuación te daremos cinco alternativas ideales para darle un aire renovado a tu hogar durante el otoño.

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Hay varias plantas de interior que toleran bien las condiciones de baja luminosidad. Fuente: Freepik.





5 Plantas de interior perfectas para otoño





Antes de elegir una especie, considera las necesidades de riego de cada planta para evitar problemas por exceso o falta de agua, además de la cantidad de luz natural, la humedad y el espacio.

Sansevieria

La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de las plantas de interior más resistentes. Puede adaptarse a distintos niveles de iluminación y no necesita riegos frecuentes, por lo que es una excelente opción para quienes tienen poco tiempo para dedicarle a la jardinería.

Photo

El photo o potus es otra de las plantas más populares para decorar interiores, ya que sus hojas verdes y sus tallos colgantes pueden añadir un aspecto fresco a estanterías, escritorios o repisas. Además, es una especie relativamente sencilla de cuidar que puede desarrollarse tanto con luz indirecta como en espacios con menor iluminación, aunque su crecimiento puede ser más lento.

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Planta araña

La planta araña o cinta destaca por sus hojas alargadas y su facilidad de adaptación. Además, produce pequeñas plantas alrededor de la planta madre, por lo que puede ser una buena opción para quienes disfrutan reproducir sus ejemplares.

Monstera

Si buscas una planta de mayor tamaño, la monstera puede convertirse en el punto focal de una habitación con sus grandes hojas y sus características perforaciones que aportarán un estilo tropical y moderno.

Helecho

El helecho es perfecto para quienes desean añadir abundante follaje a sus espacios, esta planta prefiere ambientes húmedos y luz indirecta, por lo que puede funcionar especialmente bien en determinadas zonas del hogar. Cabe mencionar que los helechos requiere mayor atención que especies resistentes como la sansevieria, especialmente durante temporadas en las que el ambiente se vuelve más seco.

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