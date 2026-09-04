Nación | 04-09-26 | 21:45 |

Elementos de la Guardia Nacional () y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detuvieron a un hombre y le aseguraron más de un millón 700 mil pesos en , distribuidos en 14 divisas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los hechos ocurrieron en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

Entre lo asegurado, derivado de acciones de inspección y vigilancia en la aduana, están más de 21 mil dólares estadounidenses, 155 mil pesos mexicanos, cerca de 6 mil euros y más de 4 mil libras esterlinas.

Aseguramiento de más de un millón 700 mil pesos a un hombre, en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Foto: X @GabSeguridadMX
Aseguramiento de más de un millón 700 mil pesos a un hombre, en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Foto: X @GabSeguridadMX

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"Estas acciones fortalecen el control aduanero y la seguridad en los puntos de entrada y salida del país", dijo.

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dft/bmc

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