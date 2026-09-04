Elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detuvieron a un hombre y le aseguraron más de un millón 700 mil pesos en efectivo, distribuidos en 14 divisas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los hechos ocurrieron en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

Entre lo asegurado, derivado de acciones de inspección y vigilancia en la aduana, están más de 21 mil dólares estadounidenses, 155 mil pesos mexicanos, cerca de 6 mil euros y más de 4 mil libras esterlinas.

Aseguramiento de más de un millón 700 mil pesos a un hombre, en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Foto: X @GabSeguridadMX

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"Estas acciones fortalecen el control aduanero y la seguridad en los puntos de entrada y salida del país", dijo.

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